Lyon vs Le Havre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 29 août 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Le Havre débutera à 29 août 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Lyon vs Le Havre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les chaînes et plateformes disponibles pour suivre le match en Ligue 1.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca devrait aligner un onze avec Dominik Greif dans les buts, une défense composée de Zachary Athekame, Felix Bacher, Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté, et un milieu animé par Corentin Tolisso, Kail Boudache et Remi Himbert. Noah Nartey, Mads Bidstrup et Ikoma Lois Openda complètent le onze probable. Khalis Merah est absent sur blessure, aucune suspension n'est à signaler.

Pour Le Havre, Didier Digard ne pourra pas compter sur Felix Mambimbi, Yanis Zouaoui et Stephan Zagadou, tous trois blessés. Le onze probable désigne Lionel Mpasi-Nzau comme gardien, avec une défense formée de Vincent Sasso, Timothée Pembele, Ayumu Seko et Simon Ebonog, et un milieu composé d'Enzo Koffi, Junior Mwanga et Fodé Doucouré. Amir Richardson, Rassoul Ndiaye et Mbwana Samatta sont attendus dans les lignes offensives.

Lyon présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-2 contre Fenerbahçe en qualification de la Ligue des champions le 26 août. Avant cela, les Gones avaient battu Toulouse 2-0 en Ligue 1 et tenu le nul 1-1 face aux Turcs à l'aller. La meilleure performance de cette série reste le succès 3-0 contre le Sparta Prague, même si une défaite 2-1 dans ce même duel avait précédé la qualification. Lyon a inscrit sept buts et en a encaissé six sur cette période.

Le Havre affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. La défaite 0-1 contre Monaco le 23 août est leur résultat le plus récent en championnat. Leur seule victoire dans cette série est venue contre Le Mans lors d'un match amical, et ils ont aussi subi des revers contre Real Oviedo (3-2) et Ipswich (1-0). Les Normands n'ont pas gardé leur cage inviolée une seule fois sur cette période, avec cinq buts marqués et six encaissés.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 15 mars 2026 en Ligue 1, quand Le Havre recevait Lyon : le match s'était terminé sur un score de 0-0. Avant cela, Lyon avait dominé Le Havre 1-0 à domicile en décembre 2025, puis 4-2 en mars 2025. Sur les cinq derniers duels en Ligue 1, Lyon s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Le Havre, le dernier match nul datant de mars 2026.

En Ligue 1, Lyon occupe la 4e place du classement tandis que Le Havre est 14e.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.