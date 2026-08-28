Lorient vs Troyes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 29 août 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Troyes débutera à 29 août 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Lorient - Troyes est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Détails des équipes

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux devra se passer de Bandiougou Fadiga, blessé et absent pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Mvogo dans les buts, une défense composée de Sylla, Adjei, Talbi et Kouassi, avec Le Bris, Cadiou, Bernardeau et Makengo au milieu, et le duo Avom-Koné en attaque. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs lorientais.

Troyes aborde ce déplacement avec trois absents sur blessure : Ismaël Boura, Yvann Titi et Lucas Maronnier. Stéphane Dumont devrait s'appuyer sur le onze suivant : Beach dans les buts, Ouzenadji, Diaz, Donkor et Monfray en défense, Phliponeau, Diop et Picard au milieu, avec Ripart, Diawara et Ifnaou en attaque. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Lorient présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente, un 0-0 face à Nice en Ligue 1 le 22 août, illustre une équipe qui peine à trouver le chemin des filets en compétition officielle. La lourde défaite 4-1 contre Elversberg en amical reste dans les mémoires, même si les Merlus avaient affiché de belles dispositions offensives avec neuf buts marqués sur l'ensemble de la séquence, pour sept encaissés.

Troyes affiche quant à eux deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Leur dernier match s'est conclu sur un 0-0 contre le Paris FC en Ligue 1 le 22 août. Les Troyens ont montré une solidité défensive notable, avec seulement deux buts concédés en cinq matchs, dont deux clean sheets. Leur succès 5-2 contre GOAL FC et leur victoire 3-0 face à Grenoble témoignent d'un potentiel offensif réel.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 14 février 2025, en Ligue 2, lorsque Troyes s'est incliné 0-1 à domicile face à Lorient. Avant cela, Lorient avait dominé Troyes 2-0 au Moustoir en décembre 2024, également en Ligue 2. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lorient comptabilise trois victoires contre une seule pour Troyes, avec un match nul au bilan.

Au classement de Ligue 1, Lorient occupe la 10e place tandis que Troyes est 13e.

Comment regarder sur grand écran

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.