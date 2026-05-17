Ligue 1 - Ligue 1 Stade du Moustoir

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Les options de chaîne TV et de streaming en direct pour regarder Lorient - Le Havre sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé sur RMC Sport 1, accessible via abonnement, ainsi que sur Molotov, la plateforme qui regroupe plusieurs chaînes en un seul endroit.

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Comment regarder Lorient contre Le Havre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Lorient vs Le Havre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Le Havre débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté lorientais, B. Meité et D. Yongwa sont tous deux absents sur blessure. Le onze probable aligné par le staff technique s'articule autour de Y. Mvogo dans les buts, avec une défense composée de M. Talbi, A. Faye, N. Adjei et D. Karim. Le milieu de terrain devrait voir P. Katseris, A. Kouassi, L. Abergel et J. Makengo évoluer ensemble, avec A. Tosin et N. Cadiou plus haut sur le terrain.

Le Havre aborde ce déplacement avec des absences notables. S. Zagadou est blessé, tandis que L. Gourna-Douath et A. Seko sont tous deux suspendus. Le onze probable havrais devrait voir M. Diaw garder les buts, avec une ligne défensive comprenant A. Sangante, G. Lloris, Y. Zouaoui et T. Pembele. I. Soumare et Y. Kechta sont attendus au milieu, avec R. Ndiaye, S. Boufal et F. Doucoure en soutien de M. Samatta en pointe.

Lorient présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres de Ligue 1. Les Merlus ont inscrit dix buts sur cette période tout en en concédant neuf, ce qui témoigne d'une équipe capable de produre du jeu mais fragile défensivement. La victoire 4-0 à Metz le 10 mai constitue leur meilleure performance récente, et ils avaient également dominé Marseille 2-0 en avril. La défaite 2-3 contre Strasbourg illustre en revanche leurs difficultés à tenir des résultats.

Le Havre affiche quant à lui un bilan d'aucune victoire, quatre nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Normands ont partagé les points avec Lille (1-1), Angers (1-1) et Nice (1-1), et concédé un spectaculaire 4-4 contre Metz en avril. Leur seule défaite sur cette série remonte au 10 mai, à Marseille (1-0). Le Havre a marqué huit buts et en a encaissé huit sur cette période, avec une tendance marquée aux matchs serrés.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 21 septembre 2025, lorsque Le Havre et Lorient s'étaient quittés sur un match nul 1-1. En remontant aux quatre derniers affrontements répertoriés, les deux équipes se partagent les succès, avec des rencontres souvent animées : un 3-3 au Moustoir en janvier 2024 et un 3-0 en faveur du Havre lors de leur confrontation en septembre 2023 témoignent de la variété des scénarios entre ces deux clubs.





En Ligue 1, Lorient occupe la neuvième place du classement, tandis que Le Havre pointe au quatorzième rang. Les deux équipes évoluent dans la partie médiane du tableau, sans enjeu immédiat à ce stade de la saison.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.