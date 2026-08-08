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Liverpool vs Monaco: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Liverpool vs Monaco
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Comment regarder le match de Jeux d'amitié des clubs entre Liverpool et Monaco, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Liverpool - Monaco est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes TV et options de streaming disponibles sont listées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct sur Molotov, DAZN ou RMC Sport 1.

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DAZN

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Comment regarder Liverpool contre Monaco avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Liverpool vs Monaco : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Monaco débutera à 9 août 2026, 15:30.

Aucune information officielle sur la composition des équipes n'est disponible pour l'instant du côté de Liverpool. Le mercato estival reste actif pour les Reds, qui cherchent encore à renforcer plusieurs postes avant la fermeture de la fenêtre de transferts.

Monaco se présente avec ses propres incertitudes, notamment en attaque. Le départ de Maghnes Akliouche vers le PSG et le flou persistant autour de l'avenir de Folarin Balogun compliquent la lecture de l'effectif monégasque. Les compositions probables et les éventuels absents seront précisés à l'approche du coup d'envoi.

LIV

LIV - Forme

AVL
D4-2
BRE
N1-1
SUN
V4-2
WRE
V1-0
LEE
D2-4
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

STR
D5-4
STP
V5-2
SCP
D2-0
CER
N2-2
GET
V1-0
But marqué (encaissé)
12/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liverpool affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. La plus récente s'est soldée par une défaite 4-2 face à Leeds United le 2 août en match amical. Avant cela, les Reds avaient battu Wrexham 1-0 puis Sunderland 4-2 en pré-saison. Leurs deux derniers matches de Premier League de la saison écoulée s'étaient conclus par un nul 1-1 contre Brentford et une défaite 4-2 à Aston Villa. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit 10 buts et en a concédé 11.

Monaco présente un bilan identique : deux victoires, un nul et deux défaites. Le club de la Principauté a conclu sa dernière sortie sur une victoire 1-0 contre Getafe le 6 août. Auparavant, Monaco avait partagé les points avec le Cercle Bruges (2-2), s'était incliné 2-0 face au Sporting CP et avait dominé Saint-Priest 5-2. La dernière rencontre officielle, en Ligue 1 contre Strasbourg en mai, s'était terminée sur une lourde défaite 5-4. Monaco totalise 10 buts marqués et 11 encaissés sur cette séquence.

Face à face

LiverpoolNulMonaco
1
0
1
Ligue des Champions
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FDM
2Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises dans l'historique disponible, lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2004-05. Monaco avait remporté la première rencontre 1-0 à domicile le 23 novembre 2004. Liverpool avait pris sa revanche 2-0 à Anfield le 15 septembre 2004. Chaque équipe compte donc une victoire dans cette double confrontation.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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