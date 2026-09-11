Liverpool vs Fulham : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

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Liverpool vs Fulham
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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Liverpool vs Fulham Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyJ. AndersenJ. AndersenA. IwobiA. IwobiS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeC. PalaciosC. PalaciosG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Fulham

Entraineur

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devrait aligner un onze de départ composé d'Alisson Becker dans les buts, devant une défense formée de Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Konstantinos Tsimikas. Le milieu de terrain devrait être animé par Victor Munoz, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, avec Florian Wirtz, Rio Ngumoha et Alexander Isak en attaque. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni et Federico Chiesa sont tous indisponibles sur blessure, tandis que le statut de Cody Gakpo reste incertain après des problèmes aux adducteurs.

Fulham devrait s'articuler autour de Bernd Leno dans les buts, avec une défense composée d'Antonee Robinson, Timothy Castagne, Calvin Bassey et Joachim Andersen. Alex Iwobi, Shea Charles, Joshua King et Sander Berge devraient garnir le milieu, avec Cesar Palacios et Gonzalo Garcia en pointe. Tom Cairney est le seul absent confirmé du côté des Cottagers.

LIV

LIV - Forme

COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FUL

FUL - Forme

VFB
V1-0
CHE
D2-3
WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Liverpool présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Reds ont conclu leur semaine par une victoire 2-1 contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, et avaient auparavant battu Ipswich 2-0 en déplacement en Premier League. Les deux matchs nuls concédés face à Nottingham Forest (2-2) et Newcastle (2-2) montrent que l'équipe peut se montrer vulnérable défensivement. Au total, Liverpool a inscrit dix buts et en a encaissé sept sur cette période.

Fulham, lui, affiche un bilan inquiétant de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. La défaite 3-2 à domicile contre Crystal Palace lors du dernier match de championnat illustre les difficultés des Londoniens. Les Cottagers ont perdu leurs trois derniers matchs de Premier League, concédant huit buts en l'espace de trois rencontres.

Face à face

LiverpoolNulFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
11Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, Liverpool avait dominé Fulham 2-0 à Anfield en avril 2026. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, Liverpool compte deux victoires, contre une pour Fulham, les deux autres rencontres s'étant soldées sur des matchs nuls. Les deux équipes ont produit des rencontres globalement équilibrées, avec plusieurs matchs à plus de deux buts au total.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Liverpool occupe actuellement la sixième place, tandis que Fulham est dix-neuvième au classement.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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