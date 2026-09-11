Liverpool vs Fulham : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Où regarder le match ?

Ce match de Premier League est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devrait aligner un onze de départ composé d'Alisson Becker dans les buts, devant une défense formée de Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Konstantinos Tsimikas. Le milieu de terrain devrait être animé par Victor Munoz, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, avec Florian Wirtz, Rio Ngumoha et Alexander Isak en attaque. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni et Federico Chiesa sont tous indisponibles sur blessure, tandis que le statut de Cody Gakpo reste incertain après des problèmes aux adducteurs.

Fulham devrait s'articuler autour de Bernd Leno dans les buts, avec une défense composée d'Antonee Robinson, Timothy Castagne, Calvin Bassey et Joachim Andersen. Alex Iwobi, Shea Charles, Joshua King et Sander Berge devraient garnir le milieu, avec Cesar Palacios et Gonzalo Garcia en pointe. Tom Cairney est le seul absent confirmé du côté des Cottagers.

Liverpool présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Reds ont conclu leur semaine par une victoire 2-1 contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, et avaient auparavant battu Ipswich 2-0 en déplacement en Premier League. Les deux matchs nuls concédés face à Nottingham Forest (2-2) et Newcastle (2-2) montrent que l'équipe peut se montrer vulnérable défensivement. Au total, Liverpool a inscrit dix buts et en a encaissé sept sur cette période.

Fulham, lui, affiche un bilan inquiétant de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. La défaite 3-2 à domicile contre Crystal Palace lors du dernier match de championnat illustre les difficultés des Londoniens. Les Cottagers ont perdu leurs trois derniers matchs de Premier League, concédant huit buts en l'espace de trois rencontres.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, Liverpool avait dominé Fulham 2-0 à Anfield en avril 2026. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, Liverpool compte deux victoires, contre une pour Fulham, les deux autres rencontres s'étant soldées sur des matchs nuls. Les deux équipes ont produit des rencontres globalement équilibrées, avec plusieurs matchs à plus de deux buts au total.

En Premier League, Liverpool occupe actuellement la sixième place, tandis que Fulham est dix-neuvième au classement.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.