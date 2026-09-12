Lille vs Troyes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Troyes débutera à 13 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match de Ligue 1 sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devra se passer de Hamza Igamane, blessé, ainsi que d'Ethan Mbappe, suspendu après son carton rouge en Ligue des Champions. Le onze probable alignerait Berke Ozer dans les buts, avec une défense composée d'Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk, Nathan Ngoy et Tiago Santos. Nabil Bentaleb, Hakon Arnar Haraldsson, Osame Sahraoui et Benjamin André formeraient le milieu, avec Olivier Giroud en pointe.

Troyes sera privé d'Ismaël Boura, Yvann Titi et Paolo Gozzi pour cette déplacement dans le nord. Stéphane Dumont devrait s'appuyer sur Patrick Beach dans les buts, avec une équipe comprenant Adrien Monfray, Anis Ouzenadji, Michel Diaz et Lucas Maronnier en défense, et Merwan Ifnaou, Hugo Picard, Dermane Karim, Antoine Mille et Mouhamed Diop au milieu, Renaud Ripart en attaque.

Lille présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec une élimination en Ligue des Champions face au Real Betis (2-3) comme résultat le plus récent. Avant cela, les Dogues avaient battu Toulouse 1-0 en déplacement en Ligue 1 le 3 septembre, et avaient tenu en échec le Paris Saint-Germain 2-2. Sur ces cinq rencontres, Lille a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Troyes, de son côté, affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite 2-6 à Strasbourg le 6 septembre est le résultat le plus récent et le plus préoccupant. Les Troyens avaient auparavant battu Lorient 2-1 en déplacement, mais leur irrégularité reste frappante : cinq buts marqués et dix encaissés sur la période.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 3 juin 2023, un match nul 1-1 à Troyes en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Lille domine nettement avec trois victoires, dont un succès 5-1 à domicile en janvier 2023 et un succès 2-0 en Coupe de France la même saison. Troyes a remporté une seule victoire dans cet historique, un 3-0 à domicile en mai 2022.

En Ligue 1, Lille occupe la cinquième place du classement, tandis que Troyes pointe à la neuvième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.