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Lille vs Troyes : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lille vs Troyes
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Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lille et Troyes en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Lille vs Troyes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Troyes débutera à 13 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match de Ligue 1 sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Lille vs Troyes Équipes probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formation
Troyes crest
Troyes
TRO
4-2-3-1
B. OzerB. OzerA. RibeiroA. RibeiroC. VerdonkC. VerdonkN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosN. BentalebN. BentalebH. HaraldssonH. HaraldssonO. SahraouiO. SahraouiE. MbappeE. MbappeBenjamin AndréBenjamin AndréA. UedaA. UedaP. BeachP. BeachA. MonfrayA. Monfrayteam-logoM. Diazteam-logoL. Maronnierteam-logoN. Donkorteam-logoH. Picardteam-logoI. Gomisteam-logoA. Milleteam-logoM. Diopteam-logoK. DiawaraR. RipartR. Ripart
Troyes crest
Troyes
TRO
4-2-3-1
Lille

Onze de départ

Troyes

Entraineur

  • D. Ancelotti
  • S. Dumont

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devra se passer de Hamza Igamane, blessé, ainsi que d'Ethan Mbappe, suspendu après son carton rouge en Ligue des Champions. Le onze probable alignerait Berke Ozer dans les buts, avec une défense composée d'Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk, Nathan Ngoy et Tiago Santos. Nabil Bentaleb, Hakon Arnar Haraldsson, Osame Sahraoui et Benjamin André formeraient le milieu, avec Olivier Giroud en pointe.

Troyes sera privé d'Ismaël Boura, Yvann Titi et Paolo Gozzi pour cette déplacement dans le nord. Stéphane Dumont devrait s'appuyer sur Patrick Beach dans les buts, avec une équipe comprenant Adrien Monfray, Anis Ouzenadji, Michel Diaz et Lucas Maronnier en défense, et Merwan Ifnaou, Hugo Picard, Dermane Karim, Antoine Mille et Mouhamed Diop au milieu, Renaud Ripart en attaque.

LIL

LIL - Forme

EVE
N1-1
SCO
V0-2
PSG
N2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TRO

TRO - Forme

AJA
N1-1
PAT
N1-1
PAR
N0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lille présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec une élimination en Ligue des Champions face au Real Betis (2-3) comme résultat le plus récent. Avant cela, les Dogues avaient battu Toulouse 1-0 en déplacement en Ligue 1 le 3 septembre, et avaient tenu en échec le Paris Saint-Germain 2-2. Sur ces cinq rencontres, Lille a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Troyes, de son côté, affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite 2-6 à Strasbourg le 6 septembre est le résultat le plus récent et le plus préoccupant. Les Troyens avaient auparavant battu Lorient 2-1 en déplacement, mais leur irrégularité reste frappante : cinq buts marqués et dix encaissés sur la période.

Face à face

LilleNulTroyes
3
1
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Coupe de France
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 3 juin 2023, un match nul 1-1 à Troyes en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Lille domine nettement avec trois victoires, dont un succès 5-1 à domicile en janvier 2023 et un succès 2-0 en Coupe de France la même saison. Troyes a remporté une seule victoire dans cet historique, un 3-0 à domicile en mai 2022.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
431062+410
N
V
V
V
2
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
3
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
4
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
9
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
10
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
11
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
12
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
14
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
15
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lille occupe la cinquième place du classement, tandis que Troyes pointe à la neuvième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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