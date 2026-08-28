A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 2 28 août 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille - PSG est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder le match en France sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder Lille contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lille vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 28 août 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Paris Saint-Germain débutera à 28 août 2026, 20:45.

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devrait aligner un onze composé de Berke Ozer dans les buts, avec une défense formée de Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Tiago Santos et Romain Perraud. Ethan Mbappé, Hakon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb et Benjamin André occuperaient le milieu de terrain, tandis que Basar Onal et Olivier Giroud seraient associés en attaque. Hamza Igamane est absent sur blessure. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Pour le PSG, Luis Enrique devrait s'appuyer sur Matvey Safonov dans les buts, protégé par Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Lucas Digne. Le milieu serait composé de Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha, avec Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ferran Torres en soutien offensif. Nuno Mendes est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre.

Lille présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une victoire 0-2 en Ligue 1 à Angers le 23 août. Lors de leurs matchs de préparation, les Dogues ont notamment battu OH Louvain 6-3 et partagé les points avec Hambourg (2-2). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Lille a inscrit 14 buts et en a concédé sept.

Le PSG affiche une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Le club de la capitale a concédé un nul 2-2 à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 le 23 août, avant lequel il s'était incliné 1-0 face à Lens en Super Coupe. Les Parisiens avaient en revanche dominé Aston Villa 2-1 en Super Coupe de l'UEFA. Paris a marqué six buts et en a encaissé six sur cette séquence.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 16 janvier 2026, lorsque le PSG s'était imposé 3-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Paris domine largement avec quatre victoires contre aucune pour Lille, et un match nul 1-1 enregistré à Villeneuve d'Ascq en octobre 2025. Le PSG a inscrit 12 buts lors de ces cinq duels pour seulement deux encaissés.

En Ligue 1, Lille occupe actuellement la troisième place du classement, tandis que le PSG pointe à la septième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.