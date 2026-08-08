Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Jeux d'amitié des clubs
team-logoLens
team-logoSunderland
Regardez ici ! MolotovRegardez ici ! DAZN
GOAL-e

Lens vs Sunderland: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lens vs Sunderland
Lens
Sunderland
Jeux d'amitié des clubs

Comment regarder le match de Jeux d'amitié des clubs entre Lens et Sunderland, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Molotov

Molotov

Cliquez ic

DAZN

DAZN

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder Lens contre Sunderland avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Lens vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Sunderland débutera à 8 août 2026, 16:00.

RCL

RCL - Forme

BOU
V4-1
CHA
N2-2
CRY
V3-0
FAM
D0-0
VIL
V3-1
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUN

SUN - Forme

CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
D4-2
LEE
D1-0
WRE
V1-0
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google