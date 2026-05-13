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Les options de chaîne TV et de streaming en direct pour suivre Lens - PSG sont indiquées ci-dessous.

Pour les supporters en déplacement à l'étranger, un réseau privé virtuel (VPN) permet d'accéder à son service de streaming habituel depuis n'importe quel pays. En vous connectant à un serveur situé dans votre pays d'origine, vous contournez les restrictions géographiques et regardez le match comme si vous étiez chez vous.

Regardez en direct sur beIN SPORTS 1 : [Voir le match en live](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=33125&awinaffid=918243&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.rmcsport.tv%2Frmc-bein-sport.html%23sfrintid%3Drmcsport_hd_offre-pass-sport)

Comment regarder Lens contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Paris Saint-Germain débutera à 13 mai 2026, 21:00.





Du côté de Lens, plusieurs absences sont à signaler avant ce match. Thauvin, Gradit, Saint-Maximin et Gurtner sont tous indisponibles sur blessure. Abdulhamid est suspendu pour ce match. Le onze probable aligné par le staff lensois est le suivant : Risser ; Baidoo, Sarr, Ganiou, Bulatovic ; Sima, Udol, Haidara, Fofana ; Said, Edouard.

Paris Saint-Germain devra se passer de Chevalier et Ndjantou, tous deux blessés. Aucune suspension n'est à signaler côté parisien. Le onze projeté par Luis Enrique est le suivant : Marin ; Pacho, Mayulu, Lucas Hernández, Beraldo ; Ruiz, Fernandez, Lee ; Mbaye, Barcola, Doue. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Lens présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs. Les Artésiens restent sur un succès 1-0 contre Nantes en Ligue 1 le 8 mai, après un nul 1-1 face à Nice. Lens a également partagé les points 3-3 contre Brest, avant deux victoires consécutives contre Toulouse, 4-1 en Coupe de France et 3-2 en championnat. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 7.

Le PSG affiche trois victoires et deux nuls sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est un succès 1-0 contre Brest en Ligue 1 le 10 mai. Les Parisiens avaient auparavant partagé les points 1-1 avec le Bayern Munich en Ligue des Champions, avant une victoire 5-4 lors du match aller. En championnat, un nul 2-2 contre Lorient et une victoire 3-0 à Angers complètent le tableau. Paris a marqué 12 buts et n'en a encaissé que 8 sur cette période.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 septembre 2025, lorsque le PSG s'était imposé 2-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements, Paris domine nettement avec quatre victoires contre une seule pour Lens, incluant un nul 1-1 en Coupe de France en décembre 2024. Les deux dernières confrontations à Bollaert se sont soldées par des victoires parisiennes, 1-2 en janvier 2025 et 0-2 en janvier 2024.





En Ligue 1, le Paris Saint-Germain occupe la première place du classement, tandis que Lens est deuxième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.