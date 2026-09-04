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Lens vs Lorient : Où regarder le match en direct, infos des équipes et heure du coup d'envoi

Lens vs Lorient
Lens
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Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lens et Lorient en direct. GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

Lens vs Lorient : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 3
Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Lorient débutera à 5 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match?

Lens - Lorient est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Les équipes

Lens vs Lorient Équipes probables

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formation
Lorient crest
Lorient
FCL
3-4-2-1
40R. Risser32K. Antonio2R. Aguilar25P. Ganiou22M. Skoras27M. Cuisance10F. Thauvin29F. Ivanovic14M. Udol8Y. Titraoui19A. Sima38Y. Mvogo3M. Talbi32N. Adjei20D. Sylla43A. Kouassi8N. Cadiou62A. Avom11T. Le Bris17J. Makengo33G. Bernardeau18I. Balde
Lorient crest
Lorient
FCL
3-4-2-1
Lens

Onze de départ

Lorient

Entraineur

  • Dino Toppmöller
  • A. Dujeux

Du côté du RC Lens, Dino Toppmöller fait face à un infirmerie bien remplie. Odsonne Edouard, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chavez, Samson Baidoo, Regis Gurtner, Jonathan Gradit, Maik Nawrocki, Junior Kadile et Jean-Clair Todibo sont tous indisponibles. Le onze probable pressenti s'articule autour de Robin Risser dans les buts, avec une défense composée de Kyllian Antonio, Ruben Aguilar, Pierre Ganiou et Matthieu Udol. Michael Cuisance et Michal Skoras sont attendus au milieu, avec Florian Thauvin, Yacine Titraoui et Abdallah Sima en soutien de Franjo Ivanovic.

Lorient se présente avec un effectif moins décimé. Alexandre Dujeux est privé de Bandiougou Fadiga et Mohamed Bamba, mais peut s'appuyer sur un groupe globalement disponible. Le onze probable alignerait Yvon Mvogo dans les buts, une défense à quatre avec Montassar Talbi, Nathaniel Adjei, Dembo Sylla et Arsene Kouassi, et un milieu composé de Noah Cadiou, Arthur Avom et Jean-Victor Makengo. Theo Le Bris, Gabin Bernardeau et Ibrahima Balde devraient animer l'attaque.

RCL

RCL - Forme

VIL
V3-1
SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
D2-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCL

FCL - Forme

UNF
V5-1
SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
N0-0
TRO
D1-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le RC Lens affiche un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Lensois ont enchaîné deux succès notables : une large victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 et un succès 1-0 face au PSG en Super Coupe. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 2-1 contre Strasbourg. En amical, Lens avait battu Villarreal 3-1 avant de s'incliner 0-2 face à Sunderland.

Lorient présente un bilan plus fragile avec une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Les Merlus ont débuté leur saison de Ligue 1 par une défaite 1-2 contre Troyes, après un nul 0-0 contre Nice lors de la journée précédente. En préparation, la lourde défaite 4-1 contre Elversberg tranche avec la large victoire 5-1 contre l'UNFP FC. Lorient a inscrit sept buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

Face à face

LensNulLorient
3
1
1
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Lens badge
Lens
RCL
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 mars 2026 en Ligue 1 : Lorient s'était imposé 2-1 à domicile face à Lens. Avant cela, Lens avait dominé le duel aller en novembre 2025 avec une victoire 3-0 au Stade Bollaert-Delelis. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, Lens compte trois victoires contre une pour Lorient, avec un match nul au compteur. Les Sang et Or ont marqué six buts et en ont concédé quatre sur cette série.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
2
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
3
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
4
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
BrestBrestB29
20204402
N
N
12
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 1, Lens occupe la septième place, tandis que Lorient pointe à la quinzième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais on profite plus du sport quand on peut voir tous les detalles sur un écran un peut plus grand. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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