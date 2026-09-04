Lens vs Lorient : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Lorient débutera à 5 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match?

Lens - Lorient est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Les équipes

Du côté du RC Lens, Dino Toppmöller fait face à un infirmerie bien remplie. Odsonne Edouard, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chavez, Samson Baidoo, Regis Gurtner, Jonathan Gradit, Maik Nawrocki, Junior Kadile et Jean-Clair Todibo sont tous indisponibles. Le onze probable pressenti s'articule autour de Robin Risser dans les buts, avec une défense composée de Kyllian Antonio, Ruben Aguilar, Pierre Ganiou et Matthieu Udol. Michael Cuisance et Michal Skoras sont attendus au milieu, avec Florian Thauvin, Yacine Titraoui et Abdallah Sima en soutien de Franjo Ivanovic.

Lorient se présente avec un effectif moins décimé. Alexandre Dujeux est privé de Bandiougou Fadiga et Mohamed Bamba, mais peut s'appuyer sur un groupe globalement disponible. Le onze probable alignerait Yvon Mvogo dans les buts, une défense à quatre avec Montassar Talbi, Nathaniel Adjei, Dembo Sylla et Arsene Kouassi, et un milieu composé de Noah Cadiou, Arthur Avom et Jean-Victor Makengo. Theo Le Bris, Gabin Bernardeau et Ibrahima Balde devraient animer l'attaque.

Le RC Lens affiche un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Lensois ont enchaîné deux succès notables : une large victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 et un succès 1-0 face au PSG en Super Coupe. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 2-1 contre Strasbourg. En amical, Lens avait battu Villarreal 3-1 avant de s'incliner 0-2 face à Sunderland.

Lorient présente un bilan plus fragile avec une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Les Merlus ont débuté leur saison de Ligue 1 par une défaite 1-2 contre Troyes, après un nul 0-0 contre Nice lors de la journée précédente. En préparation, la lourde défaite 4-1 contre Elversberg tranche avec la large victoire 5-1 contre l'UNFP FC. Lorient a inscrit sept buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 mars 2026 en Ligue 1 : Lorient s'était imposé 2-1 à domicile face à Lens. Avant cela, Lens avait dominé le duel aller en novembre 2025 avec une victoire 3-0 au Stade Bollaert-Delelis. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, Lens compte trois victoires contre une pour Lorient, avec un match nul au compteur. Les Sang et Or ont marqué six buts et en ont concédé quatre sur cette série.

Au classement de la Ligue 1, Lens occupe la septième place, tandis que Lorient pointe à la quinzième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais on profite plus du sport quand on peut voir tous les detalles sur un écran un peut plus grand. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.