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Le Mans vs Lorient: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Le Mans vs Lorient
Le Mans
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Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Le Mans et Lorient en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Le Mans vs Lorient : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Marie-Marvingt

Le match d'aujourd'hui entre Le Mans et Lorient débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Comment voir le match ?

Le match Le Mans - Lorient est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Le Mans vs Lorient Équipes probables

3-5-2
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Formation
Lorient crest
Lorient
FCL
3-4-2-1
team-logoN. Kocikteam-logoH. Voyerteam-logoS. Yohouteam-logoN. Boisseteam-logoJ. Vercruysseteam-logoL. CalodatR. BambaR. Bambateam-logoA. Laurayteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Mafoutateam-logoD. GueyeY. MvogoY. MvogoM. TalbiM. TalbiD. SyllaD. SyllaN. AdjeiN. AdjeiN. MbambaN. Mbambateam-logoN. Cadiouteam-logoA. KouassiJ. MakengoJ. Makengoteam-logoG. Bernardeauteam-logoP. Katseristeam-logoI. Balde
Lorient crest
Lorient
FCL
3-5-2
Le Mans

Onze de départ

Lorient

Entraineur

  • P. Videira
  • A. Dujeux

Du côté du Mans, Patrick Videira devrait aligner un onze composé de Kocik, Voyer, Yohou, Boisse, Vercruysse, Calodat, Bamba, Lauray, Bourabaa, Mafouta et Gueye. Aucune absence n'est signalée dans l'effectif manceau avant cette rencontre.

Lorient devra se passer de Bandiougou Fadiga, blessé et forfait pour ce déplacement. Alexandre Dujeux devrait s'appuyer sur le onze suivant : Mvogo, Talbi, Sylla, Adjei, Mbamba, Cadiou, Kouassi, Makengo, Bernardeau, Katseris et Baldé. Aucune suspension n'est à signaler chez les Merlus.

LEM

LEM - Forme

LEH
D0-1
B29
N2-2
REN
D3-2
NCE
N1-1
RCL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FCL

FCL - Forme

ELV
D4-1
NCE
N0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
N2-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Mans présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Manceaux ont inscrit 8 buts et en ont concédé 8 sur cette période, avec un dernier match nul 2-2 face à Lens en Ligue 1. Ils avaient auparavant concédé une défaite 3-2 à Rennes, illustrant des difficultés défensives ponctuelles.

Lorient affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Merlus ont marqué 4 buts et en ont encaissé 9, avec un nul 2-2 à Toulouse lors de leur sortie la plus récente. Leur seule victoire sur la période, obtenue à Lens (0-1), reste leur résultat le plus probant.

Face à face

Le MansNulLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 4 février 2020, en Ligue 2 : Lorient s'était imposé 4-2 à domicile face au Mans. Sur les cinq derniers duels recensés, Lorient compte trois victoires pour un nul et une défaite, avec un total de 10 buts marqués contre 6 encaissés face aux Manceaux.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Le Mans occupe actuellement la 14e place du classement, tandis que Lorient pointe à la 9e position.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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