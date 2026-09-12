Le Mans vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le match d'aujourd'hui entre Le Mans et Lens débutera à 13 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match ?

Le match Le Mans vs Lens est diffusé en France sur plusieurs plateformes. Les options de live stream et de chaînes TV disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté du Mans, Patrick Videira devra faire sans Erwan Colas et Nicolas Kocik, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Ewan Hatfout dans les buts, avec une défense composée de Harold Voyer, Noa Boisse, Raul Torrente et Jean Vercruysse. Lucas Calodat, Adil Bourabaa et Alexandre Lauray occuperaient le milieu, avec Rayan Bamba, Louis Mafouta et Dame Gueye en attaque.

Lens devra composer sans plusieurs joueurs : Samson Baidoo, Maik Nawrocki, Jhoanner Chavez, Saud Abdulhamid, Regis Gurtner et Yacine Titraoui sont tous blessés, tandis que Souleymane Sagnan est suspendu. Toppmöller devrait aligner Robin Risser dans les buts, Nidal Celik, Kyllian Antonio, Pierre Ganiou et Ruben Aguilar en défense, Michael Cuisance, Michal Skoras, Thorgan Hazard et Florian Thauvin au milieu, avec Amadou Haidara et Abdallah Sima en pointe.

Le Mans affiche un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Nice en Ligue 1 le 5 septembre, après une défaite 3-2 contre Rennes. Les Manceaux ont marqué neuf buts et en ont concédé huit sur cette période.

Lens présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur les cinq derniers matchs. Après la victoire 3-2 contre le Slavia Prague en Ligue des Champions le 10 septembre, les Sang et Or avaient subi une défaite 0-1 contre Lorient. Leur meilleure performance reste la victoire 5-2 contre Auxerre le 22 août. Lens a inscrit douze buts et en a concédé six sur cette séquence.

La confrontation la plus récente entre Le Mans et Lens remonte au 27 juillet 2019 en Ligue 2, avec une victoire lensoise 2-1 au Stade Marie-Marvingt. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Lens s'impose trois fois, Le Mans une fois, et les deux équipes se sont quittées sur un match nul à une reprise. Toutes ces rencontres ont eu lieu en Ligue 2.

En Ligue 1, Le Mans occupe la 14e place, tandis que Lens est 10e au classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.