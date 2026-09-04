Le Havre vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et Brest débutera à 5 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Le match Le Havre - Brest est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Les équipes

Du côté du Havre, Didier Digard devra se passer de Félix Mambimbi, Stephan Zagadou et Paul Argney, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Mpasi-Nzau dans les buts, avec une défense composée de Seko, Touba, Mwanga et Ouziad. Richardson et Mizuta occuperaient le milieu, avec Ebonog, Pembele, Ndiaye et Samatta devant.

Brest sera privé de Justin Bourgault, Brendan Chardonnet et Mamady Diambou, tous blessés. Julien Lachuer devrait s'appuyer sur Selvik en goal, avec une ligne défensive formée de Lala, Le Guen, Lloris et Locko. Chotard et Mailly tiendraient le milieu, avec Mboup, Doumbia, Tousart et Ajorque en soutien offensif.

Le Havre présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Les Ciel et Marine ont partagé les points contre Lyon sur le score de 1-1 lors de leur dernier match de Ligue 1, après une défaite 0-1 face à Monaco. En pré-saison, le club normand a battu Le Mans mais s'est incliné contre Real Oviedo (3-2) et Ipswich (1-0). Le HAC a inscrit cinq buts et en a concédé cinq sur l'ensemble de ces rencontres.

Brest affiche également un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq dernières sorties. Le dernier match de championnat s'est soldé par un nul 2-2 à Toulouse, tout comme le précédent, un 2-2 contre Le Mans en Ligue 1. Les Bretons ont perdu 2-0 face à Nottingham Forest en amical, avant de terminer sur un nul 2-2 contre Venezia. Brest a inscrit neuf buts et en a encaissé huit sur cette période.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 8 mars 2026, lorsque Brest s'est imposé 2-0 à domicile en Ligue 1. Avant cela, Le Havre avait pris sa revanche au Stade Océane le 29 octobre 2025, avec une victoire 1-0. Sur les cinq dernières confrontations, Brest compte trois victoires contre deux pour Le Havre, avec un total de six buts inscrits par les Bretons face à trois pour les Normands.

Au classement de la Ligue 1, Le Havre occupe la 14e place, tandis que Brest pointe à la 12e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais on profite toujours plus du sport quand on le regarde sur un écran plus grand. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.