Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoLe Havre
Stade Oceane
team-logoBrest
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e

Avec le soutien de

Le Havre vs Brest : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Le Havre vs Brest
Le Havre
Brest
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Le Havre et Brest en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Le Havre vs Brest : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 3
Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et Brest débutera à 5 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Le match Le Havre - Brest est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Les équipes

Le Havre vs Brest Équipes probables

3-4-2-1
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formation
Brest crest
Brest
B29
4-2-3-1
77L. Mpasi-Nzau15A. Seko5A. Touba6J. Mwanga32T. Pembele7A. Richardson17K. Mizuta26S. Ebonog27E. Koffi14R. Ndiaye25M. Samatta1E. Selvik70K. Lala71R. Le Guen4G. Lloris2B. Locko13J. Chotard11N. Edjouma9P. Mboup23K. Doumbia8H. Magnetti19L. Ajorque
Brest crest
Brest
B29
3-4-2-1
Le Havre

Onze de départ

Brest

Entraineur

  • D. Digard
  • J. Lachuer

Du côté du Havre, Didier Digard devra se passer de Félix Mambimbi, Stephan Zagadou et Paul Argney, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Mpasi-Nzau dans les buts, avec une défense composée de Seko, Touba, Mwanga et Ouziad. Richardson et Mizuta occuperaient le milieu, avec Ebonog, Pembele, Ndiaye et Samatta devant.

Brest sera privé de Justin Bourgault, Brendan Chardonnet et Mamady Diambou, tous blessés. Julien Lachuer devrait s'appuyer sur Selvik en goal, avec une ligne défensive formée de Lala, Le Guen, Lloris et Locko. Chotard et Mailly tiendraient le milieu, avec Mboup, Doumbia, Tousart et Ajorque en soutien offensif.

LEH

LEH - Forme

IPS
D1-0
OVI
D3-2
LEM
V0-1
ASM
D0-1
OL
N1-1
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B29

B29 - Forme

STB
V1-2
VEN
N2-2
NFO
D2-0
LEM
N2-2
TFC
N2-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Havre présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Les Ciel et Marine ont partagé les points contre Lyon sur le score de 1-1 lors de leur dernier match de Ligue 1, après une défaite 0-1 face à Monaco. En pré-saison, le club normand a battu Le Mans mais s'est incliné contre Real Oviedo (3-2) et Ipswich (1-0). Le HAC a inscrit cinq buts et en a concédé cinq sur l'ensemble de ces rencontres.

Brest affiche également un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq dernières sorties. Le dernier match de championnat s'est soldé par un nul 2-2 à Toulouse, tout comme le précédent, un 2-2 contre Le Mans en Ligue 1. Les Bretons ont perdu 2-0 face à Nottingham Forest en amical, avant de terminer sur un nul 2-2 contre Venezia. Brest a inscrit neuf buts et en a encaissé huit sur cette période.

Face à face

Le HavreNulBrest
1
0
4
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Brest badge
Brest
B29
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Brest badge
Brest
B29
1
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
1Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 8 mars 2026, lorsque Brest s'est imposé 2-0 à domicile en Ligue 1. Avant cela, Le Havre avait pris sa revanche au Stade Océane le 29 octobre 2025, avec une victoire 1-0. Sur les cinq dernières confrontations, Brest compte trois victoires contre deux pour Le Havre, avec un total de six buts inscrits par les Bretons face à trois pour les Normands.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
2
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
3
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
4
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
BrestBrestB29
20204402
N
N
12
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 1, Le Havre occupe la 14e place, tandis que Brest pointe à la 12e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais on profite toujours plus du sport quand on le regarde sur un écran plus grand. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google