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Les options de chaîne TV et de live streaming pour Lazio - Inter sont indiquées ci-dessous.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à votre service de streaming habituel, un réseau privé virtuel (VPN) peut vous permettre de contourner les restrictions géographiques. Connectez-vous à un serveur situé dans votre pays d'origine, puis accédez à votre plateforme normalement.

Comment regarder Lazio contre Inter avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lazio vs Inter : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Lazio et Inter débutera à 13 mai 2026, 21:00.





Aucune information officielle sur les blessés, les suspendus ou les compositions probables n'est disponible pour ce match dans les données actuelles. Ces informations seront ajoutées dès qu'elles seront communiquées par les clubs à l'approche de la rencontre.

Il en va de même pour l'Inter, dont le groupe sera précisé ultérieurement. Les mises à jour seront intégrées dès que possible avant le coup d'envoi.

La Lazio présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match en date est une défaite 3-0 concédée face à l'Inter en Serie A le 9 mai. Avant cela, ils avaient battu Cremonese 2-1 en déplacement et accroché Udinese sur le score de 3-3. Leur victoire 2-0 à Naples reste le résultat le plus marquant de cette séquence. Les Biancocelesti ont inscrit six buts et en ont concédé neuf sur cette période.

L'Inter affiche quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Leur dernier résultat est précisément la victoire 3-0 à Rome contre la Lazio en championnat. Ils avaient auparavant dominé Parme 2-0 à domicile, un succès qui leur a permis de sceller le titre, et battu Como 3-2 en Coupe d'Italie. Leur seul faux pas est un match nul 2-2 à Torino. Les Nerazzurri ont marqué 11 buts et n'en ont concédé que cinq sur cette séquence.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 9 mai 2026 en Serie A, avec une victoire 3-0 de l'Inter à Rome. Avant cela, l'Inter s'était imposé 2-0 à San Siro en novembre 2025, puis les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 2-2 dans ce même stade en mai 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, l'Inter n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et un nul, dont un succès 6-0 à Rome en décembre 2024 et un succès 2-0 en Coupe d'Italie en février 2025.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.