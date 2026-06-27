A quelle heure commence le jeu ?

Les chaînes TV et options de live stream pour regarder Jordanie vs Argentine en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Jordanie contre Argentine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Jordanie vs Argentine : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Jordanie et Argentine débutera à 28 juin 2026, 04:00.

Du côté jordanien, Jamal Sellami devrait aligner un onze composé de Yazeed Abulaila dans les buts, avec une défense incluant Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib et Husam Abu Dahab. Mousa Tamari et Mohannad Abu Taha sont attendus dans les couloirs, tandis que Noor Al-Rawabdeh, Ehsan Haddad et Nizar Al Rashdan formeront le milieu de terrain. Mahmoud Al Mardi et Ali Iyad Olwan sont pressentis en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif jordanien.

Lionel Scaloni devrait faire confiance à Emiliano Martinez dans les buts, avec une défense à quatre composée de Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Marcos Senesi et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain devrait être animé par Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios et Giovani Lo Celso, avec Julian Alvarez, Giuliano Simeone et Nico Gonzalez en soutien offensif. Aucune absence notable n'est répertoriée dans le camp argentin.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Jordanie présente un bilan de zéro victoire, un nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Nashashibis ont encaissé 12 buts et n'en ont marqué que 7 sur cette période. Leur seul point est un match nul 2-2 contre le Nigéria en mars dernier. Depuis, ils ont subi des revers consécutifs, dont une lourde défaite 4-1 contre la Suisse et une élimination 2-1 face à l'Algérie en phase de groupes.

L'Argentine, de son côté, affiche cinq victoires en cinq matchs, sans la moindre défaite. Les champions du monde ont marqué 15 buts et n'en ont concédé aucun lors de leurs deux dernières sorties en Coupe du monde. Leur dernière rencontre, une victoire 2-0 contre l'Autriche, confirme une solidité défensive remarquable. Avant le tournoi, ils avaient déjà dominé l'Islande et le Honduras sans encaisser le moindre but.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre la Jordanie et l'Argentine. Ce match de Coupe du monde 2026 constituera donc la première rencontre officielle entre les deux sélections.

Dans le Groupe J, l'Argentine occupe la première place, tandis que la Jordanie est quatrième et dernière du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.