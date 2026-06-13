Les options pour regarder Haïti - Écosse en direct sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1, accessible également via beIN SPORTS CONNECT pour le streaming en ligne. myCANAL et Free proposent également une couverture du match.

Comment regarder Haïti contre Écosse avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Haïti vs Écosse : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Haïti et Écosse débutera à 14 juin 2026, 03:00.





Du côté haïtien, le sélectionneur Sébastien Migné devrait aligner un onze comprenant Johny Placide dans les buts, une défense formée de Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade et Hannes Delcroix, avec Jean-Ricner Bellegarde, Josue Casimir et Danley Jean Jacques au milieu, et Wilson Isidor ainsi que Frantzdy Pierrot en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif haïtien à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Steve Clarke dispose d'un groupe écossais au complet pour cette entrée en lice. Le onze probable voit Angus Gunn garder le but, Andrew Robertson et Aaron Hickey sur les côtés, John Souttar et Grant Hanley en défense centrale, avec Scott McTominay, Ben Doak et Lewis Ferguson au milieu, et le trio Ryan Christie, Che Adams et Lawrence Shankland en soutien offensif.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Sur leurs cinq derniers matches, Haïti affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Les Grenadiers ont notamment écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0 début juin avant de s'incliner 1-2 face au Pérou le 6 juin, leur dernier match de préparation. Ils avaient également tenu le Danemark en échec 1-1 en mars. Au total sur cette série, Haïti a inscrit 8 buts et en a concédé 4.

L'Écosse présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Écossais ont battu la Bolivie 4-0 le 6 juin, après une victoire 4-1 contre Curaçao fin mai. Ils avaient auparavant perdu contre la Côte d'Ivoire (0-1) et le Japon (0-1) en mars. La large victoire 4-2 contre le Danemark en novembre 2025, qui leur a offert la qualification directe, reste le résultat de référence de cette série. Sur cinq matches, l'Écosse a marqué 13 buts et en a encaissé 4.





Les données disponibles ne recensent pas de confrontations directes récentes entre Haïti et l'Écosse. Ce match du 13 juin au Gillette Stadium s'annonce donc comme une première rencontre significative entre les deux sélections dans ce contexte compétitif.





Dans le Groupe C, Haïti occupe la deuxième place et l'Écosse la quatrième position au classement avant le coup d'envoi de ce premier match.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.