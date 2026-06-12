Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Les chaînes TV et les options de diffusion en direct pour suivre États-Unis vs Paraguay sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1, accessible via beIN SPORTS CONNECT pour le streaming en ligne. Les abonnés Freebox peuvent également suivre la rencontre sur Free, tandis que myCANAL propose une autre option pour les abonnés Canal+.

Comment regarder Etats-Unis contre Paraguay avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Etats-Unis vs Paraguay : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Etats-Unis et Paraguay débutera à 13 juin 2026, 03:00.





Du côté des États-Unis, Mauricio Pochettino n'a communiqué aucune blessure ni suspension dans son groupe à ce stade. Aucune composition probable officielle n'a été annoncée ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Paraguay, Gustavo Alfaro est dans la même situation : aucun absent confirmé ni composition prévisionnelle publiée pour l'heure. Les mises à jour seront intégrées dès que le staff paraguayen communiquera davantage d'informations.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 19 J. Enciso

Sur leurs cinq derniers matchs, les États-Unis affichent un bilan de deux victoires et trois défaites. Leur résultat le plus récent est une défaite 1-2 face à l'Allemagne le 6 juin 2026. Parmi leurs autres résultats, on retient une victoire 3-2 contre le Sénégal fin mai, mais aussi des revers 0-2 contre le Portugal et 2-5 contre la Belgique. La large victoire 5-1 face à l'Uruguay en novembre 2025 reste leur performance la plus probante de cette série, avec 11 buts marqués et 10 encaissés sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Le Paraguay présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur la même période. L'Albirroja a conclu sa préparation par un succès net 4-0 contre le Nicaragua le 5 juin 2026. Les Paraguayens ont également battu la Grèce 1-0 et le Mexique 2-1, mais ont perdu contre le Maroc 1-2. Ils ont inscrit 8 buts et en ont concédé 4 au total sur ces cinq matchs.





La rencontre la plus récente entre les deux sélections remonte au 15 novembre 2025 : les États-Unis s'étaient imposés 2-1 dans un match amical. Avant cela, les Américains avaient également battu le Paraguay 1-0 lors d'un amical en mars 2018 et 1-0 en Copa America en juin 2016. Sur les cinq dernières confrontations, les États-Unis mènent avec trois victoires contre une pour le Paraguay, la seule victoire paraguayenne étant un succès 3-1 en Copa America en juillet 2007.





Au classement du Groupe D, le Paraguay occupe la 2e place et les États-Unis la 4e place avant le coup d'envoi de ce premier match.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.