Le match Espagne - Cabo Verde est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Les options disponibles pour regarder la rencontre en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Espagne contre Cabo Verde avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Cabo Verde : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Cabo Verde débutera à 15 juin 2026, 18:00.





Du côté espagnol, Luis de la Fuente n'a communiqué aucune absence confirmée ni composition probable pour ce premier match. La bonne nouvelle vient de la forme physique retrouvée de Lamine Yamal et de Nico Williams, tous deux de retour à l'entraînement collectif après des pépins physiques. Le sélectionneur a indiqué que Yamal était disponible pour cette rencontre, bien qu'une gestion de son temps de jeu soit envisageable compte tenu de sa récente blessure aux ischio-jambiers.

Pour le Cabo Verde, Bubista n'a lui non plus transmis aucune information sur d'éventuelles absences ou composition prévue. Des précisions sur les deux effectifs seront ajoutées au fur et à mesure des annonces officielles à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Espagne présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La Roja a conclu sa préparation par une victoire convaincante face au Pérou (3-1) le 9 juin, après un match nul contre l'Irak (1-1). Auparavant, elle avait dominé la Serbie 3-0 en mars, avant de concéder un nul sans but face à l'Égypte. Son dernier résultat qualificatif remonte à novembre 2025, avec un partage des points contre la Türkiye (2-2).

Le Cabo Verde, de son côté, affiche trois victoires, une défaite et un nul sur la même période, avec une belle dynamique en préparation. Les Requins Bleus ont écrasé les Bermudes 3-0 le 6 juin, puis la Serbie sur le même score fin mai. Ils avaient en revanche concédé une lourde défaite face au Chili (4-2) en mars. Au total, le Cabo Verde a inscrit neuf buts sur ses cinq derniers matchs, témoignant d'une efficacité offensive réelle.





Les données disponibles ne recensent aucun affrontement direct entre l'Espagne et le Cabo Verde. Ce match du 15 juin 2026 constituera donc la toute première rencontre officielle entre les deux nations.





Dans le Groupe H de la Coupe du Monde 2026, le Cabo Verde occupe la première place tandis que l'Espagne pointe à la troisième position avant le coup d'envoi de cette journée inaugurale.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.