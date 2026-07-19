A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Finale New York/New Jersey Stadium

La finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine sera diffusée en clair sur M6 et en streaming sur M6+ ainsi que sur 6play. Les abonnés peuvent également suivre le match sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT. Molotov permet aussi d'accéder aux chaînes disponibles selon votre abonnement. Les options de diffusion en direct sont détaillées ci-dessous.

Comment regarder Espagne contre Argentine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Argentine : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Finale New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Argentine débutera à 19 juil. 2026, 21:00.

Luis de la Fuente n'a signalé aucune blessure ni suspension dans son effectif avant la finale. Le onze probable de l'Espagne devrait s'articuler autour d'Unai Simon dans les buts, d'une défense composée de Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte et Pedro Porro, et d'un milieu de terrain incluant Fabián Ruiz, Alejandro Baena et Rodri. Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal devraient compléter le dispositif offensif.

Du côté argentin, Lionel Scaloni ne déplore lui non plus aucune absence connue. Emiliano Martínez devrait garder les buts, avec une défense formée de Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes et Rodrigo De Paul sont attendus au milieu, tandis que Lionel Messi et Julián Álvarez formeront le duo offensif. Des mises à jour seront ajoutées si de nouvelles informations apparaissent avant le coup d'envoi.

L'Espagne présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives en Coupe du monde. La Roja a battu la France 2-0 le 14 juillet en demi-finale, puis avait dominé la Belgique 2-1 et le Portugal 1-0 en quart de finale. Plus tôt dans la phase à élimination directe, l'Espagne s'était imposée 3-0 face à l'Autriche et 1-0 contre l'Uruguay. Sur ces cinq rencontres, la sélection espagnole a inscrit sept buts et n'en a concédé que deux.

L'Argentine affiche également cinq victoires en cinq matchs lors de ce tournoi. La Albiceleste a renversé l'Angleterre 2-1 lors de la dernière demi-finale le 15 juillet, après avoir battu la Suisse 3-1 et arraché deux succès consécutifs 3-2 face à l'Égypte puis au Cap-Vert. L'Argentine avait lancé sa campagne à élimination directe par une victoire 3-1 contre la Jordanie. Avec 12 buts marqués et 8 encaissés sur ces cinq matchs, le style argentin est nettement plus ouvert que celui de l'Espagne, mais tout aussi efficace.

La dernière confrontation entre l'Espagne et l'Argentine remonte au 27 mars 2018, lors d'un match amical que l'Espagne avait remporté sur le score de 6-1. Avant cela, l'Argentine s'était imposée 4-1 lors d'un amical en septembre 2010, tandis que l'Espagne avait dominé 2-1 en novembre 2009 et en octobre 2006. Sur les quatre matchs recensés, l'Espagne mène avec trois victoires contre une pour l'Argentine. La finale de ce dimanche constitue la première rencontre officielle entre les deux nations.

L'Espagne a terminé première du Groupe H lors de la phase de groupes, tandis que l'Argentine a remporté le Groupe J.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.