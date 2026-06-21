A quelle heure commence le jeu ?

Le match Espagne - Arabie saoudite est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des options disponibles pour suivre la rencontre en direct à la télévision ou en streaming.

Comment regarder Espagne contre Arabie saoudite avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Arabie saoudite : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Arabie saoudite débutera à 21 juin 2026, 18:00.

Du côté espagnol, Luis de la Fuente n'a communiqué aucun absent ni composition probable pour ce match. Des mises à jour seront ajoutées au fil des heures précédant le coup d'envoi.

Pour l'Arabie saoudite, le sélectionneur Georgios Donis n'a pas non plus dévoilé de liste de blessés ou de suspendus. La composition saoudienne reste à confirmer avant la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 25 V. Munoz Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Espagne aborde ce match sur un bilan de deux victoires et trois nuls lors de ses cinq derniers matchs, sans aucune défaite. La Roja a battu le Pérou 3-1 et la Serbie 3-0 en préparation, avant de buter sur le Cap-Vert 0-0 en ouverture du Mondial. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Espagne a inscrit cinq buts et n'en a concédé qu'un.

L'Arabie saoudite présente un bilan plus contrasté, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Faucons Verts ont dominé Porto Rico 3-0 en préparation, mais ont perdu contre l'Équateur et la Serbie. Leur nul 1-1 face à l'Uruguay lors du premier match du groupe confirme une capacité à tenir tête à des adversaires de premier plan.

Les deux nations se sont affrontées à trois reprises selon les données disponibles, avec un bilan largement dominé par l'Espagne. La rencontre la plus récente remonte à septembre 2012, un match amical remporté 5-0 par la Roja. Auparavant, l'Espagne s'était également imposée 1-0 lors de la Coupe du monde 2006, et 3-2 dans un autre match amical en mai 2010.

Dans le Groupe H, l'Espagne occupe la troisième place tandis que l'Arabie saoudite pointe à la deuxième position au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.