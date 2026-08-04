A quelle heure commence le jeu ?

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 4 août 2026 - 12:00

Elversberg - Strasbourg est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles dans votre région sont listées ci-dessous.

Comment regarder Elversberg contre Strasbourg avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Elversberg vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 4 août 2026 - 12:00

Le match d'aujourd'hui entre Elversberg et Strasbourg débutera à 4 août 2026, 18:00.

Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe d'Elversberg, que ce soit sur les blessés, les suspendus ou le onze probable retenu par le staff. Du côté de Strasbourg, la situation est identique : ni les absences ni la composition pressentie n'ont été communiquées à ce stade. Ces données seront mises à jour dès que les clubs se seront exprimés à l'approche du coup d'envoi.

Elversberg présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. La formation sarroise a conclu sa préparation sur une victoire face à NEC Nimègue (1-0) le 25 juillet, après avoir concédé une défaite contre Viktoria Cologne (1-2) le 17 juillet. Plus tôt dans l'été, le club avait dominé FC Giessen sur le score de 5-0, montrant ainsi sa capacité à produire du jeu offensif. La dernière rencontre officielle d'Elversberg remonte à mai, avec un succès 3-0 face à Preussen Münster en Bundesliga 2.

Strasbourg, de son côté, affiche quatre défaites consécutives en matchs amicaux. Le bilan global est d'une victoire pour quatre revers. Les Alsaciens ont notamment subi une lourde défaite 7-0 face au Sporting CP le 20 juillet, puis se sont inclinés deux fois contre Brighton (3-4) lors de la même journée du 1er août. Leur seul succès sur cette période remonte à mai, avec une victoire 4-5 contre Monaco en Ligue 1.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois dans les données disponibles. Ce match amical, disputé le 8 septembre 2023, s'était soldé sur un score nul et vierge (0-0), Strasbourg évoluant à domicile ce jour-là.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.