Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Jeux d'amitié des clubs
team-logoElversberg
team-logoLorient
Regardez ici ! MolotovRegardez ici ! DAZN
GOAL-e

Elversberg vs Lorient: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Elversberg vs Lorient
Elversberg
Lorient
Jeux d'amitié des clubs

Comment regarder le match de Jeux d'amitié des clubs entre Elversberg et Lorient, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Elversberg - Lorient est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes TV et services de live stream disponibles sont indiqués ci-dessous.

Molotov

Molotov

Cliquez ic

DAZN

DAZN

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder Elversberg contre Lorient avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Elversberg vs Lorient : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Elversberg et Lorient débutera à 15 août 2026, 15:30.

Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les effectifs des deux équipes. Les blessés, les suspendus et les compositions probables seront mis à jour dès que les données seront communiquées, au plus près du coup d'envoi.

ELV

ELV - Forme

THU
N1-1
FCK
D2-1
NEC
V0-1
STR
V5-2
MLL
N1-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FCL

FCL - Forme

CON
V1-2
FCN
V1-0
EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
D2-1
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Elversberg présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs amicaux. Les Allemands ont inscrit dix buts tout en en concédant six, avec pour meilleure performance un succès 5-2 contre Strasbourg le 4 août. Leur dernière sortie, un match nul 1-1 face à Majorque le 8 août, confirme un niveau de régularité encore à trouver.

Lorient affiche de son côté quatre victoires pour une défaite sur la même période, avec quinze buts marqués et seulement cinq encaissés. La victoire 5-1 contre l'UNFP FC témoigne d'une efficacité offensive réelle, tandis que le revers 2-1 concédé face à Angers le 8 août constitue leur seul faux pas récent.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Elversberg et Lorient n'est disponible dans nos archives. Il s'agit donc d'un match sans historique établi entre les deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google