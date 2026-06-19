A quelle heure commence le jeu ?

Les options pour regarder États-Unis - Australie en direct TV et en streaming sont listées ci-dessous.

Comment regarder États-Unis contre Australie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

États-Unis vs Australie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre États-Unis et Australie débutera à 19 juin 2026, 21:00.

Mauricio Pochettino devrait aligner Matt Freese dans les buts, avec une défense composée d'Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards et Alex Freeman. Le milieu de terrain réunirait Malik Tillman, Weston McKennie et Tyler Adams, tandis que Christian Pulisic évoluerait en soutien de Folarin Balogun et Sergino Dest. Aucune blessure ni suspension n'est à signaler du côté américain, bien que la condition physique de Pulisic reste surveillée de près. Des mises à jour seront ajoutées au plus proche du coup d'envoi si nécessaire.

Tony Popovic devrait s'appuyer sur Patrick Beach dans les buts, protégé par Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess et Harry Souttar en défense. Jacob Italiano, Aiden O'Neill et Connor Metcalfe formeraient le milieu, avec Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda et Mohamed Toure en attaque. L'Australie ne déplore aucune absence connue avant ce match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les États-Unis abordent ce match avec un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre le Paraguay lors de leur entrée en lice en Coupe du monde le 13 juin, un succès net qui a fixé un standard élevé pour la suite. Avant cela, ils avaient chuté 1-2 face à l'Allemagne en match amical, après avoir battu le Sénégal 3-2. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Américains ont marqué dix buts et en ont concédé huit.

L'Australie arrive avec une dynamique plus solide : trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Socceroos ont ouvert leur Coupe du monde par un succès 2-0 contre la Turquie le 14 juin, après un match nul 1-1 face à la Suisse en amical. Ils avaient également écrasé Curaçao 5-1 en mars et battu le Cameroun 1-0. Leur seule défaite dans cette série est un revers 1-0 contre le Mexique. L'équipe australienne a gardé sa cage inviolée à deux reprises sur ces cinq matches.

E-U Derniers matches AUS 2 Victoires 0 Nul 0 États-Unis 2 - 1 Australie

Australie 1 - 3 États-Unis 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

Les deux sélections se sont rencontrées deux fois dans les données disponibles, avec une victoire américaine à chaque occasion. Le duel le plus récent remonte au 15 octobre 2025, un match amical remporté 2-1 par les États-Unis à domicile, une rencontre physique qui a laissé des traces dans les deux camps. Avant cela, l'Australie avait reçu les Américains en juin 2010 et s'était inclinée 3-1. Les États-Unis affichent donc un bilan parfait sur ces deux confrontations, avec cinq buts marqués et deux concédés.

Au classement du Groupe D, les États-Unis occupent la première place et l'Australie la deuxième avant cette deuxième journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.