Le match Écosse vs Maroc est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des options disponibles pour regarder la rencontre en live stream ou à la télévision.

Comment regarder Écosse contre Maroc avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Écosse vs Maroc : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Écosse et Maroc débutera à 20 juin 2026, 00:00.





Steve Clarke devrait aligner un onze de départ avec Angus Gunn dans les buts, une défense composée de Jack Hendry, Grant Hanley et Aaron Hickey, avec Andrew Robertson dans le couloir gauche. Ben Doak, John McGinn, Lewis Ferguson et Scott McTominay sont attendus au milieu, tandis que Che Adams et Lawrence Shankland formeront la paire offensive. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp écossais à ce stade.

Mohamed Ouahbi devrait s'appuyer sur Yassine Bounou dans les cages, avec Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad et Achraf Hakimi en défense. Le milieu de terrain sera animé par Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi et Brahim Diaz, pendant qu'Ismael Saibari et Neil El Aynaoui seront attendus en pointe. Aucun forfait n'est à signaler du côté marocain.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Écosse aborde ce match sur une série de trois victoires consécutives. Après deux succès en matchs amicaux face à la Bolivie (4-0) et à Curaçao (4-1), les Écossais ont entamé leur Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti le 14 juin. Leurs deux défaites sur les cinq derniers matchs remontent à mars, face à la Côte d'Ivoire (0-1) et au Japon (0-1). Sur ces cinq rencontres, l'Écosse a marqué 6 buts et en a concédé 3.

Le Maroc présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Les Lions de l'Atlas ont débuté leur tournoi par un nul 1-1 face au Brésil le 13 juin, après avoir dominé la Norvège (1-1), Madagascar (4-0), le Burundi (5-0) et le Paraguay (2-1) lors de leurs préparatifs. Au total, le Maroc a inscrit 13 buts et n'en a concédé que 3 sur cette période, dont aucune défaite.





Les données disponibles ne permettent pas de fournir un historique des confrontations directes entre l'Écosse et le Maroc. Ce match au Gillette Stadium constituera donc une occasion de construire un palmarès entre ces deux nations.





Au classement du Groupe C, l'Écosse occupe la première place et le Maroc la deuxième à l'issue de la première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.