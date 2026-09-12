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Coventry vs Brighton : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Coventry vs Brighton
Coventry
Brighton
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Coventry et Brighton en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Coventry vs Brighton : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Coventry Building Society Arena

Le match d'aujourd'hui entre Coventry et Brighton débutera à 13 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Le match entre Coventry et Brighton est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Vous pouvez accéder au live stream via le lien d'abonnement disponible sur chacune de ces plateformes.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Coventry vs Brighton Équipes probables

3-4-3
Coventry crest
Coventry
COV
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasAurèle AmendaAurèle AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-3
Coventry

Onze de départ

Brighton

Entraineur

  • F. Lampard
  • Fabian Hürzeler

Du côté de Coventry, Frank Lampard devrait aligner un onze comprenant Carl Rushworth dans les buts, avec Ethan Pinnock, Bobby Thomas et Aurèle Amenda en défense. Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden, Sidiki Cherif et Josh Eccles sont tous forfaits sur blessure.

Brighton se présente avec son propre lot d'absents : Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Femi Azeez, Evan Ferguson, Georginio Rutter, Michael Svoboda et Zadok Yohanna sont tous indisponibles. Fabian Hürzeler devrait s'appuyer sur Bart Verbruggen dans les buts, avec Pascal Gross et Charalampos Kostoulas en attaque.

COV

COV - Forme

ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
HUL
D0-1
MCI
D1-0
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BHA

BHA - Forme

TRO
N0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
D4-3
LEE
N1-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Coventry présente un bilan de 1 victoire, 0 nul et 4 défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie en championnat s'est soldée par une défaite 1-0 contre Manchester City, après un revers 0-1 contre Hull lors de la journée précédente. Les Sky Blues ont néanmoins inscrit 4 buts lors de leur victoire en Carabao Cup contre Plymouth (4-2), ce qui témoigne d'un potentiel offensif existant.

Brighton affiche un bilan plus équilibré avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Le dernier match en Premier League s'est terminé sur un nul 1-1 contre Leeds, après une défaite 3-4 contre Chelsea. Les Seagulls ont inscrit 10 buts sur cette période, dont 4 lors de leur victoire écrasante contre Aston Villa.

Face à face

CoventryNulBrighton
3
0
2
FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à février 2018 en FA Cup, où Brighton s'était imposé 3-1 à domicile contre Coventry. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Brighton compte deux victoires contre deux pour Coventry, avec un bilan de buts globalement serré. Les trois autres matchs se sont tous disputés en Championship ou en FA Cup entre 2006 et 2011.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
3
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de la Premier League, Coventry occupe la vingtième et dernière place, tandis que Brighton se trouve à la dixième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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