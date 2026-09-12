Coventry vs Brighton : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Coventry vs Brighton : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 13 sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Le match d'aujourd'hui entre Coventry et Brighton débutera à 13 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Le match entre Coventry et Brighton est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Vous pouvez accéder au live stream via le lien d'abonnement disponible sur chacune de ces plateformes.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Coventry, Frank Lampard devrait aligner un onze comprenant Carl Rushworth dans les buts, avec Ethan Pinnock, Bobby Thomas et Aurèle Amenda en défense. Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden, Sidiki Cherif et Josh Eccles sont tous forfaits sur blessure.

Brighton se présente avec son propre lot d'absents : Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Femi Azeez, Evan Ferguson, Georginio Rutter, Michael Svoboda et Zadok Yohanna sont tous indisponibles. Fabian Hürzeler devrait s'appuyer sur Bart Verbruggen dans les buts, avec Pascal Gross et Charalampos Kostoulas en attaque.

Coventry présente un bilan de 1 victoire, 0 nul et 4 défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie en championnat s'est soldée par une défaite 1-0 contre Manchester City, après un revers 0-1 contre Hull lors de la journée précédente. Les Sky Blues ont néanmoins inscrit 4 buts lors de leur victoire en Carabao Cup contre Plymouth (4-2), ce qui témoigne d'un potentiel offensif existant.

Brighton affiche un bilan plus équilibré avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Le dernier match en Premier League s'est terminé sur un nul 1-1 contre Leeds, après une défaite 3-4 contre Chelsea. Les Seagulls ont inscrit 10 buts sur cette période, dont 4 lors de leur victoire écrasante contre Aston Villa.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à février 2018 en FA Cup, où Brighton s'était imposé 3-1 à domicile contre Coventry. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Brighton compte deux victoires contre deux pour Coventry, avec un bilan de buts globalement serré. Les trois autres matchs se sont tous disputés en Championship ou en FA Cup entre 2006 et 2011.

Au classement de la Premier League, Coventry occupe la vingtième et dernière place, tandis que Brighton se trouve à la dixième position.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.