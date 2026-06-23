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Colombie vs RD Congo: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Colombie vs RD Congo
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Colombie et RD Congo, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Colombie contre RD Congo avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Colombie vs RD Congo : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Colombie et RD Congo débutera à 24 juin 2026, 04:00.

Colombie vs RD Congo Équipes probables

4-2-3-1
Colombie crest
Colombie
COL
Formation
RD Congo crest
RD Congo
COD
5-3-2
12C. Vargas17J. Mojica23D. Sanchez2D. Munoz3J. Lucumi16J. Lerma10J. Rodriguez11J. Arias14G. Puerta7L. Diaz25L. Suarez1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka3S. Kapuadi4A. Tuanzebe22C. Mbemba26A. Masuaku8S. Moutoussamy25E. Kayembe14N. Sadiki20Y. Wissa17Cédric Bakambu
RD Congo crest
RD Congo
COD
4-2-3-1
Colombie

Onze de départ

RD Congo

Entraineur

  • N. Lorenzo
  • S. Desabre

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

COL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
10/7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

COD
-Forme

Buts marqués (encaissés)
5/3
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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