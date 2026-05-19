Premier League - Premier League Stamford Bridge

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Les options pour suivre Chelsea - Tottenham en direct à la télévision et en streaming sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur Canal+ Sport 360, accessible également via la plateforme myCANAL.

Pour les supporters en déplacement à l'étranger, l'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) permet d'accéder aux services de streaming habituellement limités à la France, afin de ne pas manquer le coup d'envoi depuis n'importe où dans le monde.

Comment regarder Chelsea contre Tottenham avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Chelsea vs Tottenham : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Tottenham débutera à 19 mai 2026, 21:15.





Du côté de Chelsea, le onze probable alignerait Joergensen dans les buts, avec une défense composée de Hato, Colwill, Fofana et Gusto. Cucurella, Fernandez, Caicedo et Santos formeraient le milieu de terrain, tandis que Palmer et Pedro seraient attendus en attaque. Gittens et Estevao sont tous deux indisponibles sur blessure, et Chelsea ne compte aucun joueur suspendu pour cette rencontre.

Tottenham se présenterait avec Kinsky dans les cages, Porro, van de Ven, Danso et Udogie en défense, et un milieu articulé autour de Palhinha, Bentancur et Gallagher. Kolo Muani, Tel et Richarlison formeraient le trio offensif. Les Spurs doivent composer avec un nombre important d'absents : Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero et Kudus sont tous sur la liste des blessés. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Chelsea traverse une période difficile. Sur leurs cinq derniers matchs, les Blues n'affichent qu'une victoire, pour un nul et trois défaites. Leur dernier match en date, une élimination en finale de FA Cup face à Manchester City sur le score de 0-1, résume bien les difficultés actuelles d'un groupe qui peine à enchaîner les bons résultats. Auparavant, Chelsea avait été sèchement battu 3-0 par Brighton en Premier League, et avait concédé une défaite 1-3 contre Nottingham Forest. Seul un nul 1-1 face à Liverpool et une victoire en Coupe contre Leeds viennent nuancer ce bilan préoccupant.

Tottenham présente un visage plus équilibré sur la même période, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Les Spurs ont notamment décroché un succès 1-2 à Aston Villa et un 0-1 à Wolverhampton, avant de partager les points à Leeds lors de leur dernier match de championnat. Leur seule défaite sur cette série remonte à un revers 1-0 contre Sunderland. Au total, les visiteurs ont inscrit six buts et en ont encaissé cinq sur leurs cinq dernières sorties.





L'historique récent entre les deux clubs penche clairement en faveur de Chelsea. Lors de leur dernière confrontation, disputée à White Hart Lane en novembre 2025, les Blues s'étaient imposés 0-1. Cette domination s'est répétée tout au long des cinq derniers duels en Premier League : Chelsea a remporté quatre de ces rencontres, pour un seul succès de Tottenham. Le match de décembre 2024 à White Hart Lane avait notamment offert un spectacle saisissant, avec Chelsea s'imposant 3-4 dans un duel à rebondissements. Les Spurs n'ont pas gagné à Stamford Bridge lors des confrontations recensées dans cette période, ce qui renforce la position de favori des Blues pour ce derby.





En Premier League, Chelsea occupe la 10e place, tandis que Tottenham est relégué en 17e position. L'écart au classement illustre les enjeux distincts des deux équipes pour cette fin de saison.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.