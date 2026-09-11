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Chelsea vs Hull : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Chelsea vs Hull
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Hull
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Chelsea et Hull en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Chelsea vs Hull : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Hull débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour Chelsea - Hull City sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Chelsea vs Hull Équipes probables

3-4-3
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixR. JamesR. JamesP. NetoP. NetoJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaJ. PedroJ. PedroM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleR. SlaterR. SlaterR. GilesR. Gilesteam-logoL. Gourna-Douathteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
Chelsea

Onze de départ

Hull

Entraineur

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso devrait aligner un onze comprenant Emiliano Martinez dans les buts, avec une défense formée de Levi Colwill, Wesley Fofana et Maxence Lacroix. Reece James, Jorrel Hato, Romeo Lavia et Pedro Neto sont attendus au milieu, tandis que Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro formeraient le secteur offensif. Aucune absence n'est signalée dans le groupe londonien.

Pour Hull City, Sergej Jakirovic doit composer avec plusieurs absences notables. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Hidemasa Morita et Ilyas Ansah sont tous indisponibles. Konstantinos Tzolakis devrait prendre place dans les buts, avec Oli McBurnie en pointe d'attaque selon le onze probable communiqué.

CHE

CHE - Forme

FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
But marqué (encaissé)
16/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
HUL

HUL - Forme

MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
N0-0
SUN
D1-0
But marqué (encaissé)
4/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Chelsea affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Blues ont inscrit 17 buts et en ont concédé 11 lors de cette séquence, avec notamment une victoire 6-3 face à Leeds en Carabao Cup lors de leur dernier match. La seule défaite remonte au 6 septembre, un revers 2-1 contre Arsenal en Premier League.

Hull City présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Tigers ont tenu Arsenal à distance lors d'un 0-0 à Aston Villa et se sont imposés 1-0 à Coventry, mais ont été éliminés de la Carabao Cup par Sunderland lors de leur dernier déplacement. L'équipe a marqué trois buts et en a concédé deux sur cette période en Premier League.

Face à face

ChelseaNulHull
5
0
0
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FDM
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
14Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 février 2026, en FA Cup : Chelsea s'était largement imposé 4-0 à l'extérieur, à Hull. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, Chelsea n'a concédé aucune défaite, avec quatre victoires et aucune défaite, pour un total de 10 buts marqués contre 1 encaissé.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Chelsea occupe la quatrième place, tandis que Hull City est troisième avant le coup d'envoi de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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