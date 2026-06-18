Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

La chaîne TV et les options de live stream pour Canada vs Qatar sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Canada contre Qatar avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Canada vs Qatar : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Le match d'aujourd'hui entre Canada et Qatar débutera à 19 juin 2026, 00:00.





Du côté canadien, Jesse Marsch n'a communiqué aucune information officielle sur les blessés ou les suspendus pour ce match. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé à ce stade. Des informations supplémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Qatar, l'entraîneur Julen Lopetegui n'a pas non plus divulgué de données précises sur l'état de son effectif. Aucune composition probable n'a été rendue publique pour l'instant. Les dernières nouvelles de l'équipe seront mises à jour avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Canada affiche un bilan de zéro victoire, quatre nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Rouges ont partagé les points lors de leur entrée en Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) le 12 juin, puis avaient concédé un autre nul 1-1 face à l'Irlande en amical. Leur seul succès récent remonte à une victoire 2-0 contre l'Ouzbékistan début juin. Ils n'ont pas encaissé de défaite dans cette séquence, mais n'ont marqué que quatre buts en cinq rencontres.

Le Qatar présente un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur la même période. Après leur match nul arraché contre la Suisse (1-1) lors de l'ouverture du tournoi le 13 juin, les Marrons avaient concédé un 0-0 contre le Salvador en amical. Leurs trois défaites incluent une lourde correction 3-0 face à la Tunisie en Arab Cup et un revers 1-0 contre l'Irlande. Le Qatar n'a inscrit que deux buts sur l'ensemble de ces cinq matchs.

CAN Dernier match QAT 1 0 Nul 0 Qatar 0 - 2 Canada 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





Les deux sélections ne se sont rencontrées qu'une seule fois dans les données disponibles. Le 23 septembre 2022, le Canada s'était imposé 2-0 au Qatar dans le cadre d'un match amical disputé à Doha. Ce succès constitue l'unique confrontation répertoriée entre les deux nations.





Dans le Groupe B de la Coupe du monde 2026, le Canada occupe la deuxième place et le Qatar la troisième après la première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.