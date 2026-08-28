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Brest vs Toulouse : tout sur le match et où le regarder en direct, en streaming ou à la TV

Brest vs Toulouse
Brest
Toulouse
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Brest et Toulouse, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Brest vs Toulouse : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 2
Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Toulouse débutera à 29 août 2026, 20:45.

Où regarder ?

Brest vs Toulouse sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de chaîne TV et de live stream pour ce match de Ligue 1 sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

Brest vs Toulouse Équipes probables

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Formation
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-2-3-1
1E. Selvik29L. Tousart71R. Le Guen70K. Lala2B. Locko8H. Magnetti9P. Mboup23K. Doumbia13J. Chotard10R. Del Castillo19L. Ajorque16G. Restes2R. Nicolaisen3M. McKenzie12C. Tape94I. Diallo7J. Vignolo23C. Casseres Jr.10Y. Gboho45A. Vossah8T. Joergensen9S. Hidalgo
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-2-3-1
Brest

Onze de départ

Toulouse

Entraineur

  • J. Lachuer
  • J. Askou

Du côté de Brest, Julien Lachuer devra se passer de Brendan Chardonnet et Justin Bourgault, tous deux indisponibles sur blessure. En l'absence de ces éléments, le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, avec une défense composée de Lucas Tousart, Raphael Le Guen, Kenny Lala et Bradley Locko. Hugo Magnetti, Pathe Mboup et Kamory Doumbia occuperaient le milieu de terrain, avec Joris Chotard, Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque en soutien offensif.

Toulouse sera privé d'Abu Francis, blessé et absent pour ce déplacement en Bretagne. Jens Berthel Askou devrait s'appuyer sur Guillaume Restes dans les cages, une défense à quatre composée de Rasmus Nicolaisen, Mark McKenzie, Christ Tape et Ismail Diallo, et un milieu articulé autour de Julian Vignolo et Cristian Casseres Jr. Yann Gboho, Alexis Vossah, Thomas Joergensen et Santiago Hidalgo sont attendus dans les lignes avancées. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

B29

B29 - Forme

EAG
N3-3
STB
V1-2
VEN
N2-2
NFO
D2-0
LEM
N2-2
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
TFC

TFC - Forme

ROD
N1-1
RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Brest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1 le 22 août, premier match compétitif de la saison. Avant cela, le club avait concédé une défaite 2-0 face à Nottingham Forest en amical, et partagé les points 2-2 avec Venezia lors d'une autre rencontre de préparation. Brest a inscrit huit buts et en a concédé neuf sur l'ensemble de ces cinq matchs, dont un 3-3 animé contre Guingamp qui illustre un profil offensif mais défensivement exposé en pré-saison.

Toulouse présente également un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est une défaite 0-2 à Lyon en Ligue 1 le 22 août. Les Violets avaient perdu 1-2 contre Hambourg en amical, même si des victoires contre Al-Ain (1-0) et le Real Sociedad (2-1) avaient montré une certaine capacité à produire des résultats. Toulouse a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Face à face

BrestNulToulouse
3
0
2
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Brest badge
Brest
B29
4
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Brest badge
Brest
B29
3
FDM
9Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est déroulée le 25 janvier 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Toulouse 2-0 à Brest. Sur les cinq dernières confrontations directes, Toulouse comptabilise trois victoires contre une pour Brest, avec un match nul. Le résultat le plus marquant de cette série reste le 2-4 infligé par Brest à Toulouse en mars 2025, seule victoire brestoise dans ce bilan récent.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
2
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
3
LensLensRCL
110052+33
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
7
BrestBrestB29
10102201
N
8
Le MansLe MansLEM
10102201
N
9
RennesRennesREN
10102201
N
10
LorientLorientFCL
10100001
N
11
NiceNiceNCE
10100001
N
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
13
TroyesTroyesTRO
10100001
N
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Brest occupe actuellement la 6e place du classement, tandis que Toulouse pointe à la 16e position.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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