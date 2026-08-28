Brest vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 29 août 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Toulouse débutera à 29 août 2026, 20:45.

Où regarder ?

Brest vs Toulouse sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de chaîne TV et de live stream pour ce match de Ligue 1 sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

Du côté de Brest, Julien Lachuer devra se passer de Brendan Chardonnet et Justin Bourgault, tous deux indisponibles sur blessure. En l'absence de ces éléments, le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, avec une défense composée de Lucas Tousart, Raphael Le Guen, Kenny Lala et Bradley Locko. Hugo Magnetti, Pathe Mboup et Kamory Doumbia occuperaient le milieu de terrain, avec Joris Chotard, Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque en soutien offensif.

Toulouse sera privé d'Abu Francis, blessé et absent pour ce déplacement en Bretagne. Jens Berthel Askou devrait s'appuyer sur Guillaume Restes dans les cages, une défense à quatre composée de Rasmus Nicolaisen, Mark McKenzie, Christ Tape et Ismail Diallo, et un milieu articulé autour de Julian Vignolo et Cristian Casseres Jr. Yann Gboho, Alexis Vossah, Thomas Joergensen et Santiago Hidalgo sont attendus dans les lignes avancées. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Brest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1 le 22 août, premier match compétitif de la saison. Avant cela, le club avait concédé une défaite 2-0 face à Nottingham Forest en amical, et partagé les points 2-2 avec Venezia lors d'une autre rencontre de préparation. Brest a inscrit huit buts et en a concédé neuf sur l'ensemble de ces cinq matchs, dont un 3-3 animé contre Guingamp qui illustre un profil offensif mais défensivement exposé en pré-saison.

Toulouse présente également un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est une défaite 0-2 à Lyon en Ligue 1 le 22 août. Les Violets avaient perdu 1-2 contre Hambourg en amical, même si des victoires contre Al-Ain (1-0) et le Real Sociedad (2-1) avaient montré une certaine capacité à produire des résultats. Toulouse a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est déroulée le 25 janvier 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Toulouse 2-0 à Brest. Sur les cinq dernières confrontations directes, Toulouse comptabilise trois victoires contre une pour Brest, avec un match nul. Le résultat le plus marquant de cette série reste le 2-4 infligé par Brest à Toulouse en mars 2025, seule victoire brestoise dans ce bilan récent.

En Ligue 1, Brest occupe actuellement la 6e place du classement, tandis que Toulouse pointe à la 16e position.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.