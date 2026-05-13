Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

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Les options pour regarder Brest - Strasbourg à la télévision et en live stream sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur DAZN et RMC Sport 1.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous ne pouvez pas accéder à votre service de streaming habituel, un réseau privé virtuel (VPN) peut vous permettre de contourner les restrictions géographiques. En vous connectant à un serveur situé en France, vous pouvez regarder le match comme si vous étiez à domicile.

Comment regarder Brest contre Strasbourg avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brest vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Strasbourg débutera à 13 mai 2026, 19:00.





Du côté de Brest, B. Locko est indisponible sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait G. Coudert dans les buts, avec une défense composée de B. Chardonnet, R. Le Guen, L. Zogbe et D. Guindo, et L. Ajorque en pointe de l'attaque.

Strasbourg doit se passer de E. Emegha, J. Panichelli et A. Anselmino, tous blessés. Aucune suspension n'est recensée. Le onze probable verrait M. Penders débuter dans les cages, avec A. Ouattara, L. Hoegsberg, M. Oyedele et I. Doukoure en défense, et Y. Dieme en attaque. Des mises à jour seront ajoutées au plus près du coup d'envoi si la situation évolue.

Brest traverse une période difficile : aucune victoire lors de leurs cinq derniers matchs, avec trois défaites et deux nuls. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 1-0 face au Paris Saint-Germain le 10 mai. Ils avaient auparavant concédé quatre buts sans en marquer contre le Paris FC le 3 mai. Sur l'ensemble de cette série, les Brestois ont inscrit six buts et en ont encaissé treize.

Strasbourg présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est terminé sur un nul 1-1 à Angers le 10 mai. Leur seule victoire dans cette période remonte au 26 avril, avec un succès 2-3 à Lorient. Les Alsaciens ont marqué cinq buts et en ont concédé cinq sur cette séquence.





La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 30 novembre 2025, lorsque Strasbourg recevait Brest en Ligue 1 : les Brestois s'étaient imposés 2-1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brest compte trois victoires contre une pour Strasbourg, avec un match nul. Les deux équipes se sont affrontées exclusivement en Ligue 1 lors de ces rencontres.





En Ligue 1, Brest occupe la douzième place du classement, tandis que Strasbourg pointe à la huitième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.