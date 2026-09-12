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Brest vs Paris Saint-Germain : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Brest vs Paris Saint-Germain
Brest
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Brest et Paris Saint-Germain en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Brest vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 4
Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Paris Saint-Germain débutera à 13 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Brest contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Brest vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Formation
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. Lloristeam-logoK. LalaB. LockoB. Lockoteam-logoR. Le Guenteam-logoK. DoumbiaM. BaldeM. Baldeteam-logoP. MboupJ. ChotardJ. Chotardteam-logoH. MagnettiL. AjorqueL. AjorqueM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesA. HakimiA. HakimiF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Brest

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • J. Lachuer
  • Luis Enrique

Du côté brestois, Julien Lachuer devra composer sans plusieurs joueurs. Brendan Chardonnet, Mamady Diambou, Kenny Lala, Noah Edjouma et Romain Cagnon sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, devant une défense composée de Gautier Lloris, Luck Zogbe, Bradley Locko et Raphaël Le Guen, avec Kamory Doumbia, Mama Baldé, Pathé Mboup, Joris Chotard et Hugo Magnetti au milieu, et Ludovic Ajorque en pointe.

Luis Enrique ne déplore aucun blessé ni suspendu dans son effectif. Le technicien espagnol devrait s'appuyer sur Matvey Safonov dans les buts, avec Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi en défense, Fabián Ruiz, João Neves et Vitinha au milieu, et le trio Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Maghnes Akliouche en attaque.

B29

B29 - Forme

VEN
N2-2
NFO
D2-0
LEM
N2-2
TFC
N2-2
LEH
V1-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSG

PSG - Forme

RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Brest présente un bilan de deux nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Le club breton a décroché sa victoire la plus récente face au Havre en Ligue 1 sur le score de 2-1, après avoir partagé les points avec Toulouse (2-2) et Le Mans (2-2). Sur ces cinq matchs, les Brestois ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit.

Le PSG affiche pour sa part deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. La victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions constitue le résultat le plus récent, mais les Parisiens restent sur une défaite 2-1 contre Monaco en Ligue 1 avant ce succès européen. Ils ont également partagé les points avec Lille (2-2) et Rennes (2-2) en championnat. Au total, le PSG a marqué quinze buts et en a encaissé onze lors de ces cinq rencontres.

Face à face

BrestNulParis Saint-Germain
0
0
5
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Ligue des Champions
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
FDM
2Buts marqués19
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026 en Ligue 1, avec une victoire du PSG 1-0 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre Brest et Paris, le PSG n'a essuyé aucune défaite, avec quatre victoires et un nul. Le bilan offensif est sans appel : les Parisiens ont inscrit dix-neuf buts pour seulement deux encaissés sur cette série.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
431062+410
N
V
V
V
2
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
3
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
4
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
9
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
10
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
11
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
12
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
14
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
15
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Brest occupe actuellement la septième place du classement, tandis que le PSG pointe à la treizième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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