Brest vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Paris Saint-Germain débutera à 13 sept. 2026, 20:45.

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Comment regarder Brest contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté brestois, Julien Lachuer devra composer sans plusieurs joueurs. Brendan Chardonnet, Mamady Diambou, Kenny Lala, Noah Edjouma et Romain Cagnon sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Egil Selvik dans les buts, devant une défense composée de Gautier Lloris, Luck Zogbe, Bradley Locko et Raphaël Le Guen, avec Kamory Doumbia, Mama Baldé, Pathé Mboup, Joris Chotard et Hugo Magnetti au milieu, et Ludovic Ajorque en pointe.

Luis Enrique ne déplore aucun blessé ni suspendu dans son effectif. Le technicien espagnol devrait s'appuyer sur Matvey Safonov dans les buts, avec Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi en défense, Fabián Ruiz, João Neves et Vitinha au milieu, et le trio Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Maghnes Akliouche en attaque.

Brest présente un bilan de deux nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Le club breton a décroché sa victoire la plus récente face au Havre en Ligue 1 sur le score de 2-1, après avoir partagé les points avec Toulouse (2-2) et Le Mans (2-2). Sur ces cinq matchs, les Brestois ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit.

Le PSG affiche pour sa part deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. La victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions constitue le résultat le plus récent, mais les Parisiens restent sur une défaite 2-1 contre Monaco en Ligue 1 avant ce succès européen. Ils ont également partagé les points avec Lille (2-2) et Rennes (2-2) en championnat. Au total, le PSG a marqué quinze buts et en a encaissé onze lors de ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026 en Ligue 1, avec une victoire du PSG 1-0 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre Brest et Paris, le PSG n'a essuyé aucune défaite, avec quatre victoires et un nul. Le bilan offensif est sans appel : les Parisiens ont inscrit dix-neuf buts pour seulement deux encaissés sur cette série.

En Ligue 1, Brest occupe actuellement la septième place du classement, tandis que le PSG pointe à la treizième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.