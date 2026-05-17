Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

Nous pouvons percevoir une commission si vous souscrivez un abonnement via l'un de nos liens.

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Brest - Angers sont listées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur Molotov, DAZN et RMC Sport 1.

Si vous voyagez à l'étranger au moment du match, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur situé dans votre pays d'origine et d'accéder à votre service de streaming habituel comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Brest contre Angers avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brest vs Angers : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

Le match d'aujourd'hui entre Brest et Angers débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté brestois, S. Coulibaly, B. Locko et B. Chardonnet sont indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait G. Coudert dans les buts, avec L. Ajorque en pointe et un milieu composé de J. Chotard, H. Magnetti et R. Del Castillo.

Angers devra se passer de Y. Belkhdim, M. Courcoul, L. Mouton et G. Koyalipou, tous blessés, sans suspension à déplorer. Le onze probable voit H. Koffi débuter dans les cages, avec A. Sbai et P. Peter dans le secteur offensif. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Brest n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de Ligue 1, avec trois défaites et deux nuls. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-2 contre Strasbourg le 13 mai. Plus tôt dans ce cycle, ils avaient concédé quatre buts sans réponse face au Paris FC et encaissé une défaite 1-0 contre le PSG. Un nul 3-3 contre Lens et un 1-1 contre Nantes complètent ce bilan de cinq matchs sans victoire.

Angers affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente s'est terminée sur un nul 1-1 contre Strasbourg le 10 mai. Ils ont également subi une défaite 3-1 à Auxerre et une lourde défaite 0-3 face au PSG en avril. Deux nuls, contre Le Havre (1-1) et Strasbourg, encadrent des revers qui illustrent la fragilité angevine en fin de saison.





La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 28 septembre 2025, quand Brest s'était imposé 2-0 sur la pelouse d'Angers en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Brest domine nettement avec quatre victoires pour une défaite, dont un succès 2-0 à domicile en mars 2025 et une victoire 4-0 au Stade Francis le Blé en janvier 2023. Angers n'a remporté qu'un seul de ces cinq duels, à domicile en janvier 2025 sur le score de 2-0.





En Ligue 1, Brest occupe la 12e place et Angers la 13e à l'approche de ce match.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.