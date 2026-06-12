Coupe du monde - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Brésil - Maroc est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des options disponibles pour regarder le match en direct à la télévision ou en streaming.

Comment regarder Brésil contre Maroc avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brésil vs Maroc : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brésil et Maroc débutera à 14 juin 2026, 00:00.





Du côté brésilien, Carlo Ancelotti n'a communiqué aucune information officielle sur les blessés, les suspendus ou la composition probable de son équipe. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Maroc, Mohamed Ouahbi est lui aussi dans l'expectative : aucun forfait ni composition prévisionnelle n'ont été confirmés à ce stade. Les dernières nouvelles sur le groupe marocain seront intégrées dès que disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Brésil présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs amicaux. La Seleção a conclu sa préparation sur une victoire 2-1 contre l'Égypte le 6 juin, après avoir largement dominé le Panama 6-2 fin mai. Au total, le Brésil a inscrit 13 buts et en a concédé 7 sur cette série, avec toutefois une défaite 2-1 contre la France en mars.

Le Maroc affiche trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Les Lions de l'Atlas ont terminé leur préparation sur un nul 1-1 face à la Norvège le 7 juin, après des succès nets contre Madagascar (4-0) et le Burundi (5-0). Avec 13 buts marqués et seulement 3 encaissés sur cette période, la défense marocaine s'est montrée particulièrement solide.

BRÉ Dernier match MAR 0 0 Nul 1 Maroc 2 - 1 Brésil 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois au cours des cinq dernières années. En mars 2023, dans un match amical, le Maroc avait battu le Brésil 2-1. C'est le seul précédent disponible entre les deux sélections sur cette période.





Dans le Groupe C de la Coupe du monde 2026, le Brésil occupe la première place du classement, tandis que le Maroc pointe à la troisième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.