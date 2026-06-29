A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Brésil - Japon est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Les options disponibles pour regarder le match en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Brésil contre Japon avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Brésil vs Japon : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brésil et Japon débutera à 29 juin 2026, 19:00.

Carlo Ancelotti devra se passer de Raphinha, absent sur blessure. Le onze probable du Brésil s'articule autour d'Alisson Becker dans les buts, d'une défense composée de Gabriel, Marquinhos, Danilo et Douglas Santos, et d'un milieu à trois avec Lucas Paquetá, Casemiro et Bruno Guimarães. Rayan, Vinicius Junior et Matheus Cunha sont alignés en attaque. Aucune suspension n'est à signaler côté brésilien.

Hajime Moriyasu fait face à l'absence de Takefusa Kubo, lui aussi forfait sur blessure. Le onze probable nippon voit Zion Suzuki dans les buts, une défense formée de Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito et Daizen Maeda, et un milieu-attaque composé de Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka et Ayase Ueda. Aucune suspension n'est enregistrée pour le Japon. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 Raphinha Blessures et suspensions 8 T. Kubo

Le Brésil aborde ce huitième de finale sur quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente était une victoire 3-0 contre l'Écosse le 24 juin, qui a confirmé leur première place dans le Groupe C. Auparavant, la Seleção avait partagé les points avec le Maroc sur le score de 1-1 avant de battre Haïti 3-0. En amicaux de préparation, le Brésil a dominé l'Égypte 2-1 et écrasé le Panama 6-2. Sur ces cinq rencontres, les Brésiliens ont inscrit 15 buts et en ont concédé quatre.

Le Japon, de son côté, affiche trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un nul 1-1 contre la Suède le 25 juin, suffisant pour valider la deuxième place du Groupe F. Les Samouraïs Bleus avaient auparavant écrasé la Tunisie 4-0 et tenu les Pays-Bas en échec 2-2 lors du match d'ouverture. En amicaux, le Japon avait battu l'Islande 1-0 puis l'Angleterre 1-0. Sur cinq matchs, le Japon a marqué huit buts et en a concédé quatre.

La confrontation la plus récente entre les deux sélections remonte au 14 octobre 2025, lors d'un match amical où le Japon avait battu le Brésil 3-2 à domicile. Avant ce résultat, le Brésil avait remporté quatre rencontres consécutives face au Japon, dont une victoire 1-0 en juin 2022 et un succès 3-1 en novembre 2017. Sur les cinq derniers matchs entre les deux équipes, le Brésil s'impose trois fois, le Japon une fois, et un match reste à comptabiliser dans ce décompte.

Au classement de la phase de groupes, le Brésil a terminé premier du Groupe C, tandis que le Japon a fini deuxième du Groupe F.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.