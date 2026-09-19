Bournemouth vs Liverpool : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Liverpool débutera à 20 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match de Premier League sont listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en direct via les chaînes et services indiqués.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense composée d'Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert et James Hill. Tyler Adams, Alex Scott et Rayan occupent le milieu de terrain, tandis que Justin Kluivert, Marcus Tavernier et Evanilson forment l'attaque. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli et Veljko Milosavljevic sont tous indisponibles sur blessure.

Pour Liverpool, Andoni Iraola devrait s'appuyer sur Alisson Becker dans les buts, avec Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet et Milos Kerkez en défense. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz composent le milieu, avec Bradley Barcola, Cody Gakpo et Alexander Isak en attaque. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa et Vitezslav Jaros sont absents sur blessure.

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Cherries ont décroché leur résultat le plus marquant lors de leur dernier match, une victoire 2-1 en déplacement contre la Real Sociedad en Europa League. En Premier League, l'équipe de Marco Rose a partagé les points contre Brentford (2-2) et Newcastle (2-2), et s'était inclinée contre Everton (1-1). Sur ces cinq rencontres, Bournemouth a inscrit dix buts et en a concédé six.

Liverpool affiche trois victoires et deux nuls sur la même période, sans la moindre défaite. Les Reds ont battu Tottenham 3-1 en Carabao Cup lors de leur dernier match, et ont signé un succès 2-1 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Deux matchs nuls en Premier League, contre Fulham (0-0) et Nottingham Forest (2-2), tempèrent légèrement ce bilan. Liverpool a marqué sept buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

La dernière confrontation entre les deux équipes s'est jouée en Premier League le 24 janvier 2026 au Vitality Stadium, avec une victoire de Bournemouth 3-2. Sur les cinq derniers affrontements, Liverpool a remporté trois rencontres, Bournemouth deux, sans aucun match nul. Liverpool a dominé à domicile, notamment lors d'un large succès 4-2 en août 2025, tandis que Bournemouth a su s'imposer à deux reprises sur sa pelouse.

En Premier League, Bournemouth occupe la 15e place, ce qui en fait une équipe en quête de points précieux pour s'éloigner de la zone de turbulences. Liverpool, 8e, cherche à se rapprocher du haut du classement et a besoin d'enchaîner les victoires pour rester dans la course aux places européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.