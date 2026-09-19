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Bournemouth vs Liverpool : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bournemouth vs Liverpool
Bournemouth
Liverpool
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Comment regarder le match de Premier League entre Bournemouth et Liverpool en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bournemouth vs Liverpool : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 5
Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Liverpool débutera à 20 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match de Premier League sont listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en direct via les chaînes et services indiqués.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Bournemouth vs Liverpool Équipes probables

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsJ. KluivertJ. KluivertA. ScottA. ScottRayanRayanM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Bournemouth

Onze de départ

Liverpool

Entraineur

  • M. Rose
  • A. Iraola

Du côté de Bournemouth, Marco Rose devrait aligner Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense composée d'Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert et James Hill. Tyler Adams, Alex Scott et Rayan occupent le milieu de terrain, tandis que Justin Kluivert, Marcus Tavernier et Evanilson forment l'attaque. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli et Veljko Milosavljevic sont tous indisponibles sur blessure.

Pour Liverpool, Andoni Iraola devrait s'appuyer sur Alisson Becker dans les buts, avec Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet et Milos Kerkez en défense. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz composent le milieu, avec Bradley Barcola, Cody Gakpo et Alexander Isak en attaque. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa et Vitezslav Jaros sont absents sur blessure.

BOU

BOU - Forme

EVE
N1-1
NEW
N2-2
LIN
V4-0
BRE
N2-2
RSO
V1-2
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LIV

LIV - Forme

NFO
N2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bournemouth présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Cherries ont décroché leur résultat le plus marquant lors de leur dernier match, une victoire 2-1 en déplacement contre la Real Sociedad en Europa League. En Premier League, l'équipe de Marco Rose a partagé les points contre Brentford (2-2) et Newcastle (2-2), et s'était inclinée contre Everton (1-1). Sur ces cinq rencontres, Bournemouth a inscrit dix buts et en a concédé six.

Liverpool affiche trois victoires et deux nuls sur la même période, sans la moindre défaite. Les Reds ont battu Tottenham 3-1 en Carabao Cup lors de leur dernier match, et ont signé un succès 2-1 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Deux matchs nuls en Premier League, contre Fulham (0-0) et Nottingham Forest (2-2), tempèrent légèrement ce bilan. Liverpool a marqué sept buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Face à face

BournemouthNulLiverpool
1
0
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FDM
5Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes s'est jouée en Premier League le 24 janvier 2026 au Vitality Stadium, avec une victoire de Bournemouth 3-2. Sur les cinq derniers affrontements, Liverpool a remporté trois rencontres, Bournemouth deux, sans aucun match nul. Liverpool a dominé à domicile, notamment lors d'un large succès 4-2 en août 2025, tandis que Bournemouth a su s'imposer à deux reprises sur sa pelouse.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
N
N
V
7
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Bournemouth occupe la 15e place, ce qui en fait une équipe en quête de points précieux pour s'éloigner de la zone de turbulences. Liverpool, 8e, cherche à se rapprocher du haut du classement et a besoin d'enchaîner les victoires pour rester dans la course aux places européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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