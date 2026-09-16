Besiktas vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 1 17 sept. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Le match d'aujourd'hui entre Besiktas et Marseille débutera à 17 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Ligue Europa entre Besiktas et Marseille est diffusé en France sur Canal+ et myCANAL.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Acerca del encuentro

Du côté de Besiktas, Vincenzo Italiano prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Marseille, Bruno Genesio compose également avec des incertitudes dans son effectif. Aucune donnée confirmée sur les absences n'est disponible à ce stade ; le groupe définitif sera précisé dans les heures précédant le match.

Besiktas présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Turcs ont remporté leurs trois dernières sorties, dont un 3-0 face à Erzurumspor FK le 11 septembre et un 6-2 contre Corum FK fin août. Les deux défaites sont venues en Europa League Qualification face à FK Kauno Zalgiris (0-1) et en Super Lig contre Alanyaspor (0-1). Sur ces cinq rencontres, Besiktas a inscrit 12 buts et en a concédé 5.

Marseille affiche un bilan d'une victoire pour quatre défaites sur ses cinq derniers matches. Le seul succès remonte au 21 août, un large 4-0 contre Strasbourg. Depuis, le club phocéen a perdu trois fois de suite en Ligue 1, concédant notamment un 2-3 face à Paris FC et un 0-1 à Rennes. Sur la période, Marseille a marqué 8 buts et en a encaissé 8.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Ligue des Champions. La rencontre la plus récente date du 28 novembre 2007, lorsque Besiktas s'était imposé 2-1 à domicile. Lors du match aller de la même phase de groupes, le 18 septembre 2007, Marseille avait gagné 2-0 à la Commanderie. Chaque équipe compte donc une victoire dans cet historique commun, pour un total de 4 buts marqués de chaque côté.

Au classement de la Ligue Europa, Besiktas et Marseille occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.