Premier League - Premier League Emirates Stadium

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Les options pour regarder Arsenal - Burnley en direct à la TV et en live stream sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur Canal+ Foot, accessible également via la plateforme myCANAL pour les abonnés qui préfèrent le streaming en ligne.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur français et d'accéder à votre abonnement Canal+ habituel comme si vous étiez en France.

Comment regarder Arsenal contre Burnley avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Arsenal vs Burnley : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Burnley débutera à 18 mai 2026, 21:00.





Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devra composer sans Jaden Timber, Ben White et Mikel Merino, tous trois à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Raya dans les buts, avec une défense composée de Calafiori, Saliba, Mosquera et Gabriel. Le milieu de terrain verrait Rice associé à Eze, avec Lewis-Skelly dans un rôle plus avancé. Trossard, Saka et Gyoekeres complèteraient le dispositif offensif.

Pour Burnley, les absences de Beyer et Cullen sont à noter. Le onze probable côté visiteur s'articulerait autour de Weiss dans les buts, avec une défense à quatre composée de Lucas Pires, Walker, Tuanzebe et Esteve. Florentino et Ugochukwu formeraient le double pivot, avec Mejbri en soutien. Anthony, Tchaouna et Flemming seraient attendus dans les positions offensives. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Arsenal affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Gunners ont notamment battu West Ham 1-0 en déplacement le 10 mai, avant cela ils avaient écrasé Fulham 3-0 à domicile. Ils ont également tenu l'Atlético de Madrid en échec (1-1) avant de s'imposer 1-0 lors du match retour en Ligue des Champions. Au total sur cette séquence, Arsenal a inscrit six buts et n'en a concédé que deux.

Burnley présente un bilan bien plus fragile avec un nul et quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League. Leur dernier résultat positif remonte au 10 mai avec un partage des points contre Aston Villa (2-2). Les Clarets ont subi une lourde défaite 4-1 contre Nottingham Forest et ont concédé dix buts sur cette période pour n'en marquer que six.





La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 1er novembre 2025 en Premier League, avec une victoire d'Arsenal 2-0 à Turf Moor. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Arsenal domine largement avec quatre victoires pour zéro défaite et un nul. Le résultat le plus marquant de cette série reste le 5-0 infligé par les Gunners à Burnley en février 2024.





En Premier League, Arsenal occupe la première place du classement, tandis que Burnley est 19e.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.