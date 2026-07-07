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Argentine vs Égypte: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Argentine et Égypte, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Argentine contre Égypte avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Argentine vs Égypte : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Argentine et Égypte débutera à 7 juil. 2026, 18:00.

Argentine vs Égypte Équipes probables

4-4-2
Argentine crest
Argentine
ARG
Formation
Égypte crest
Égypte
EGY
4-2-3-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24E. Fernandez10L. Messi22L. Martinez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Égypte crest
Égypte
EGY
4-4-2
Argentine

Onze de départ

Égypte

Entraineur

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Blessures et suspensions

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    Blessures et suspensions

    ARG

    ARG - Forme

    ISL
    V3-0
    ALG
    V3-0
    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    But marqué (encaissé)
    14/3
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    4/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5
    EGY

    EGY - Forme

    BRÉ
    D2-1
    BEL
    N1-1
    NZL
    V1-3
    IRN
    N1-1
    AUS
    V1-1
    But marqué (encaissé)
    7/6
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    2/5
    Les deux équipes ont marqué
    5/5
    ARG

    Dernier match

    EGY

    1

    0

    Nul

    0

    2

    Buts marqués

    0
    Match à plus de 2,5 buts
    0/1
    Les deux équipes ont marqué
    0/1

    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

    Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

    Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

    Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

    Comment regarder sur grand écran

    Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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