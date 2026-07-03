A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

En France, Argentine - Cap-Vert est diffusé en clair sur M6 et en streaming via M6+ et 6play. Les abonnés peuvent également regarder le match sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT. Molotov permet d'accéder à l'ensemble de ces chaînes depuis une seule plateforme. Les options de diffusion en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Argentine contre Cap-Vert avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Argentine vs Cap-Vert : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Argentine et Cap-Vert débutera à 4 juil. 2026, 00:00.

Du côté argentin, Lionel Scaloni n'a communiqué aucune absence confirmée ni composition probable à ce stade. Les informations sur les blessés et les suspendus seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Cap-Vert, le sélectionneur Bubista n'a pas non plus communiqué de liste de blessés ou de suspendus. Aucune composition probable n'est disponible pour le moment. Des précisions seront ajoutées dès que les équipes officielles seront connues.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Argentine arrive dans ce huitième de finale sur une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En Coupe du monde, les hommes de Scaloni ont battu l'Algérie 3-0, l'Autriche 2-0 et la Jordanie 3-1, pour un total de huit buts marqués et aucun concédé lors de la phase de groupes. Avant le tournoi, l'Albiceleste avait également dominé l'Islande 3-0 et le Honduras 2-0 en matchs amicaux. Cinq victoires, quinze buts inscrits, zéro défaite : la dynamique est parfaite.

Le Cap-Vert présente un bilan de deux victoires et trois nuls sur leurs cinq derniers matchs. En phase de groupes, ils ont tenu en échec l'Espagne 0-0, l'Uruguay 2-2 et l'Arabie saoudite 0-0, sans jamais s'incliner. Avant la compétition, ils avaient écrasé les Bermudes et la Serbie 3-0 à chaque fois. Sur les cinq matchs, les Requins Bleus n'ont encaissé que deux buts, et leur solidité défensive est la marque de fabrique de cette équipe.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre l'Argentine et le Cap-Vert lors des cinq dernières rencontres. Ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 à Miami constitue donc, selon les informations en notre possession, une première historique entre les deux sélections.

En Coupe du monde 2026, l'Argentine a terminé première du Groupe J, tandis que le Cap-Vert a fini deuxième du Groupe H.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.