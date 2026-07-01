A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Le match Angleterre - RD Congo est diffusé en France sur plusieurs chaînes. Les options de chaîne TV et de live stream sont listées ci-dessous.

Comment regarder Angleterre contre RD Congo avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angleterre vs RD Congo : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Angleterre et RD Congo débutera à 1 juil. 2026, 18:00.

Du côté de l'Angleterre, Thomas Tuchel ne signale aucune blessure ni suspension dans son effectif. Le onze probable alignerait Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Marc Guehi, Ezri Konsa, Djed Spence et Nico O'Reilly, un milieu articulé autour de Declan Rice et Elliot Anderson, avec Jude Bellingham et Marcus Rashford en soutien de Bukayo Saka et Harry Kane.

Pour la RD Congo, Sébastien Desabre ne déplore lui non plus aucun absent pour blessure ou suspension. Le onze probable verrait Lionel Mpasi-Nzau dans les buts, une défense à quatre avec Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku, Brian Cipenga et Samuel Moutoussamy au milieu, Nathanaël Mbuku et Noah Sadiki sur les côtés, et Cédric Bakambu associé à Yoane Wissa en attaque. Les compositions seront mises à jour au fur et à mesure des annonces officielles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Angleterre affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. La sélection de Tuchel a conclu la phase de groupes par une victoire 2-0 contre le Panama, et avait ouvert le tournoi par un succès 4-2 face à la Croatie. Le seul faux pas est ce nul 0-0 contre le Ghana. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Three Lions ont inscrit dix buts et n'en ont concédé que deux.

La RD Congo présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Léopards ont décroché leur qualification en battant l'Ouzbékistan 3-1, après avoir tenu tête au Portugal sur le score de 1-1 lors de la première journée. Ils ont perdu 1-0 contre la Colombie entre les deux, et leurs matchs de préparation s'étaient soldés par un nul 0-0 contre le Danemark et une défaite 2-1 contre le Chili. Sur ces cinq rencontres, la RD Congo a marqué cinq buts et en a concédé quatre.

Aucune donnée de confrontations directes entre l'Angleterre et la RD Congo n'est disponible dans le jeu de données actuel. Ce match pourrait représenter une première rencontre entre les deux nations à ce stade d'une grande compétition internationale.

L'Angleterre a terminé première du Groupe L, tandis que la RD Congo s'est qualifiée en troisième position du Groupe K.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.