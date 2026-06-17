Le match Angleterre - Croatie est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous pour vous permettre de suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Angleterre contre Croatie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angleterre vs Croatie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Angleterre et Croatie débutera à 17 juin 2026, 22:00.





Du côté anglais, Thomas Tuchel n'a communiqué aucun onze probable officiel avant ce match d'ouverture. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans le groupe des Three Lions à ce stade. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie, n'a lui non plus dévoilé ni composition probable ni liste de joueurs touchés ou suspendus. Des précisions sur l'état du groupe croate seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Angleterre arrive dans ce tournoi sur une dynamique positive. Sur ses cinq derniers matchs, elle affiche trois victoires, un nul et une défaite. Les Three Lions ont conclu leur préparation par deux succès consécutifs : une large victoire 3-0 face au Costa Rica le 10 juin, puis un succès plus serré 1-0 contre la Nouvelle-Zélande le 6 juin. La seule défaite sur cette période remonte à fin mars, un revers 0-1 concédé face au Japon.

La Croatie présente un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Zlatko Dalic a vu ses hommes battre la Slovénie 2-1 lors du dernier match de préparation le 7 juin, mais ils avaient subi une défaite 0-2 contre la Belgique quelques jours plus tôt. Les Vatreni ont tout de même inscrit neuf buts sur ces cinq rencontres, dont un succès 1-2 en Colombie en mars.





La rencontre la plus récente entre les deux sélections remonte à l'Euro 2020, disputé en 2021 : l'Angleterre s'était imposée 1-0 à Wembley. Sur les cinq dernières confrontations, les Three Lions ont remporté trois matchs contre une victoire croate et un nul. La Croatie conserve néanmoins le souvenir marquant d'une victoire 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2018, qui avait éliminé l'Angleterre du tournoi russe.





Dans le Groupe L de la Coupe du monde 2026, la Croatie occupe la première place avant ce match, tandis que l'Angleterre pointe au deuxième rang.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.