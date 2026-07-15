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Angleterre vs Argentine: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Angleterre vs Argentine
Angleterre
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Coupe du monde

Comment regarder le match de Coupe du monde entre Angleterre et Argentine, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Angleterre - Argentine sera diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous les options TV et live stream disponibles pour suivre la demi-finale de la Coupe du monde 2026 en direct.

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Comment regarder Angleterre contre Argentine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Angleterre vs Argentine : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Angleterre et Argentine débutera à 15 juil. 2026, 21:00.

Angleterre vs Argentine Équipes probables

4-2-3-1
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Formation
Argentine crest
Argentine
ARG
4-1-3-2
1J. Pickford5J. Stones6M. Guehi3N. O'Reilly2E. Konsa10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson18A. Gordon7B. Saka9H. Kane23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico20A. Mac Allister5L. Paredes7R. De Paul24E. Fernandez10L. Messi9J. Alvarez
Argentine crest
Argentine
ARG
4-2-3-1
Angleterre

Onze de départ

Argentine

Entraineur

  • T. Tuchel
  • L. Scaloni

Blessures et suspensions

    Thomas Tuchel devra se passer de Jordan Henderson, forfait sur blessure, et de Jarell Quansah, suspendu. Le sélectionneur anglais devrait aligner Jordan Pickford dans les buts, avec une défense composée de John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly et Ezri Konsa. Jude Bellingham, Declan Rice et Elliot Anderson sont attendus au milieu, tandis qu'Anthony Gordon, Bukayo Saka et Harry Kane formeraient le trio offensif.

    Du côté argentin, Lionel Scaloni ne signale ni blessé ni suspendu. Le onze probable verrait Emiliano Martinez dans les buts, une défense à quatre avec Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico, un milieu composé d'Alexis Mac Allister, Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, et un trio offensif formé d'Enzo Fernandez, Lionel Messi et Julian Alvarez.

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles
    ANG

    ANG - Forme

    GHA
    N0-0
    PAN
    V0-2
    COD
    V2-1
    MEX
    V2-3
    NOR
    V1-2
    But marqué (encaissé)
    9/4
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    3/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5
    ARG

    ARG - Forme

    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    EGY
    V3-2
    SUI
    V3-1
    But marqué (encaissé)
    14/6
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    4/5
    Les deux équipes ont marqué
    4/5

    L'Angleterre aborde cette demi-finale sur une série de quatre victoires consécutives après un nul inaugural contre le Ghana (0-0). Les Three Lions ont remporté leurs quatre matchs suivants, dont une victoire 2-1 en prolongation contre la Norvège en quart de finale. Sur les cinq rencontres, l'Angleterre a inscrit huit buts et en a concédé quatre.

    L'Argentine présente un bilan parfait depuis le début du tournoi : cinq victoires en cinq matchs. Les Albicelestes ont éliminé la Suisse 3-1 en quart de finale et n'ont pas perdu depuis le début de la compétition. Sur l'ensemble de leurs cinq matchs, ils ont marqué douze buts et en ont encaissé six, dont deux défaites évitées de justesse face à l'Égypte (3-2) et au Cap-Vert (3-2).

    ANG

    Derniers matches

    ARG

    2

    Victoires

    1

    Nul

    0

    4

    Buts marqués

    2
    Match à plus de 2,5 buts
    1/3
    Les deux équipes ont marqué
    1/3

    La rencontre la plus récente entre les deux sélections remonte au 12 novembre 2005, un match amical remporté par l'Angleterre sur le score de 3-2, l'Argentine jouant à domicile. Avant cela, les deux nations s'étaient affrontées lors de la Coupe du monde 2002, avec une victoire anglaise 1-0. Sur les trois dernières confrontations répertoriées, l'Angleterre n'a pas perdu, avec deux victoires et un match nul (0-0 en février 2000).

    L'Argentine a terminé en tête du groupe L, tandis que l'Angleterre a fini première du groupe J.

    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

    Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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    Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

    Comment regarder sur grand écran

    Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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