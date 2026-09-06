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Angers vs Rennes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Angers vs Rennes
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Rennes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Angers et Rennes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 3
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Angers - Rennes est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour suivre le match en live sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Angers contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Angers vs Rennes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 3
Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Rennes débutera à 6 sept. 2026, 17:15.

Angers vs Rennes Équipes probables

4-2-3-1
Angers crest
Angers
SCO
Formation
Rennes crest
Rennes
REN
4-3-3
1A. Lopes27L. Rao-Lisoa4O. Camara17J. Kalulu21J. Lefort7A. Sbai26A. Bermont8B. van den Boomen14Y. Belkhdim18J. Allevinah19A. El Ouazzani30B. Samba95P. Frankowski48A. Boudlal4C. Cresswell26Q. Merlin28A. Thomasson21V. Rongier17S. Szymanski9E. Lepaul90I. Soumare11M. Tamari
Rennes crest
Rennes
REN
4-2-3-1
Angers

Onze de départ

Rennes

Entraineur

  • S. Gilli
  • F. Haise

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devra se passer de Haris Belkebla et Louis Mouton, tous deux à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Anthony Lopes dans les buts, une défense composée de Lilian Rao-Lisoa, Ousmane Camara, Joseph Kalulu et Jordan Lefort, un milieu avec Amine Sbai, Anthony Bermont et Branco van den Boomen, et un trio offensif formé de Yassin Belkhdim, Jim Allevinah et Amine El Ouazzani.

Rennes se présente sans blessé ni suspendu annoncé. Franck Haise devrait aligner Brice Samba dans les cages, avec Przemyslaw Frankowski, Abdelhamid Ait Boudlal, Charlie Cresswell et Quentin Merlin en défense, Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Sebastian Szymanski au milieu, et Esteban Lepaul, Issa Soumare et Mousa Tamari en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

SCO

SCO - Forme

LEM
D2-3
FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
D0-2
AJA
V1-3
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
REN

REN - Forme

BRA
D1-2
BRE
D2-4
SUN
D2-1
PSG
N2-2
LEM
V3-2
But marqué (encaissé)
9/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Angers affiche un bilan de 2 victoires, 0 nul et 2 défaites sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. La victoire à Auxerre (1-3) le 29 août constitue le résultat le plus récent, précédé d'une défaite contre Lille (0-2). Les Angevins ont inscrit 8 buts et en ont concédé 11 sur cette période, avec des performances plus solides en matchs officiels qu'en préparation.

Rennes présente un bilan de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matchs. Le succès contre Le Mans (3-2) le 30 août est le résultat le plus récent, après le match nul face au PSG (2-2) qui avait marqué les esprits. Les trois défaites sont survenues en matchs de préparation, face à Sunderland, Brentford et l'académie de Brentford. Rennes a marqué 10 buts et en a concédé 11 sur cette séquence.

Face à face

AngersNulRennes
0
1
4
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
3Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 11 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Rennes 2-1 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, Rennes s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Angers, pour un match nul. Le seul nul dans cette série date du 31 août 2025 (1-1 à Angers), tandis que la victoire la plus nette d'Angers remonte au 30 mars 2025 (0-3 pour Rennes au Stade Raymond Kopa).

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
2
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
3
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
4
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
5
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
6
RennesRennesREN
211054+14
V
N
7
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
N
9
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
AngersAngersSCO
21013303
V
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
15
NiceNiceNCE
302114-32
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Rennes occupe la cinquième place du classement, tandis qu'Angers pointe à la neuvième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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