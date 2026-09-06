A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers - Rennes est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour suivre le match en live sont listées ci-dessous.

Comment regarder Angers contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angers vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Rennes débutera à 6 sept. 2026, 17:15.

Du côté d'Angers, Stéphane Gilli devra se passer de Haris Belkebla et Louis Mouton, tous deux à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Anthony Lopes dans les buts, une défense composée de Lilian Rao-Lisoa, Ousmane Camara, Joseph Kalulu et Jordan Lefort, un milieu avec Amine Sbai, Anthony Bermont et Branco van den Boomen, et un trio offensif formé de Yassin Belkhdim, Jim Allevinah et Amine El Ouazzani.

Rennes se présente sans blessé ni suspendu annoncé. Franck Haise devrait aligner Brice Samba dans les cages, avec Przemyslaw Frankowski, Abdelhamid Ait Boudlal, Charlie Cresswell et Quentin Merlin en défense, Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Sebastian Szymanski au milieu, et Esteban Lepaul, Issa Soumare et Mousa Tamari en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Angers affiche un bilan de 2 victoires, 0 nul et 2 défaites sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. La victoire à Auxerre (1-3) le 29 août constitue le résultat le plus récent, précédé d'une défaite contre Lille (0-2). Les Angevins ont inscrit 8 buts et en ont concédé 11 sur cette période, avec des performances plus solides en matchs officiels qu'en préparation.

Rennes présente un bilan de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matchs. Le succès contre Le Mans (3-2) le 30 août est le résultat le plus récent, après le match nul face au PSG (2-2) qui avait marqué les esprits. Les trois défaites sont survenues en matchs de préparation, face à Sunderland, Brentford et l'académie de Brentford. Rennes a marqué 10 buts et en a concédé 11 sur cette séquence.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 11 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Rennes 2-1 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, Rennes s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires contre une pour Angers, pour un match nul. Le seul nul dans cette série date du 31 août 2025 (1-1 à Angers), tandis que la victoire la plus nette d'Angers remonte au 30 mars 2025 (0-3 pour Rennes au Stade Raymond Kopa).

En Ligue 1, Rennes occupe la cinquième place du classement, tandis qu'Angers pointe à la neuvième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.