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Angers vs Paris Saint-Germain: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Angers vs Paris Saint-Germain
Angers
Paris Saint-Germain
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Angers et Paris Saint-Germain, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Comment regarder Angers contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Angers vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Ligue 1
Stade Raymond Kopa

Le match d'aujourd'hui entre Angers et Paris Saint-Germain débutera à 25 avr. 2026, 19:00.

Angers vs Paris Saint-Germain Équipes probables

5-3-2
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Angers
SCO
Formation
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Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
12H. Koffi3J. Ekomie25A. Bamba24E. Biumla21J. Lefort27L. Rao-Lisoa93H. Belkebla6L. Mouton8B. van den Boomen35P. Peter7A. Sbai39M. Safonov51W. Pacho2A. Hakimi21Lucas Hernández5Marquinhos87J. Neves8F. Ruiz33W. Zaire-Emery14D. Doue10Ousmane Dembélé29B. Barcola
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Paris Saint-Germain
PSG
5-3-2
Angers

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • A. Dujeux
  • Luis Enrique

Blessures et suspensions


Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

SCO
-Forme

Buts marqués (encaissés)
3/10
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

PSG
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/3
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCO

Derniers matches

PSG

0

0

Nul

5

Victoires

3

Buts marqués

10
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5




Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

  • Apple TV, Roku & Consoles: These devices often don't support direct VPN apps. The easiest workaround is to use Smart DNS (usually found in your VPN account settings) or Mirror/Cast the stream from your VPN-connected phone or laptop to your TV.
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