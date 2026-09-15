Anderlecht vs Lyon : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Anderlecht vs Lyon : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 Lotto Park

Le match d'aujourd'hui entre Anderlecht et Lyon débutera à 16 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Anderlecht - Lyon est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté d'Anderlecht, Vitor Bruno n'a communiqué aucune composition probable pour cette rencontre. Aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Lyon, Paulo Fonseca n'a pas non plus dévoilé de onze probable. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est confirmée pour l'instant. La composition officielle sera connue peu avant le match.

Anderlecht présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bruxellois ont inscrit cinq buts et en ont concédé trois sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 0-1 sur la pelouse du FC Malines en First Division A. La seule défaite remonte au 30 août, un revers 3-0 face à l'Union Saint-Gilloise.

Lyon affiche deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Les Rhodaniens ont marqué six buts et en ont encaissé quatre. Le dernier résultat est un match nul 0-0 contre Paris FC en Ligue 1. La défaite la plus notable est celle concédée 1-2 face à Fenerbahçe en qualification pour la Ligue des Champions.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 16 juillet 2022, lors des Jeux d'amitié des clubs, avec une victoire 2-3 de Lyon à Anderlecht. Ce même été, Anderlecht s'était imposé 3-0 lors d'un second match amical. En compétition officielle, le dernier affrontement date de 2009 en qualification pour la Ligue des Champions, avec un bilan largement favorable à Lyon sur l'ensemble des cinq rencontres répertoriées.

En Ligue Europa, Anderlecht et Lyon occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif au moment de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.