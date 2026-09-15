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Anderlecht vs Lyon : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Anderlecht vs Lyon
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Lyon
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Anderlecht et Lyon en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Anderlecht vs Lyon : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 1
Lotto Park

Le match d'aujourd'hui entre Anderlecht et Lyon débutera à 16 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Anderlecht - Lyon est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Anderlecht vs Lyon Équipes probables

Entraineur

  • V. Bruno

Du côté d'Anderlecht, Vitor Bruno n'a communiqué aucune composition probable pour cette rencontre. Aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Lyon, Paulo Fonseca n'a pas non plus dévoilé de onze probable. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est confirmée pour l'instant. La composition officielle sera connue peu avant le match.

AND

AND - Forme

KAL
V3-0
GIL
D3-0
KOR
V1-0
GNK
N0-0
MEC
V0-1
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
OL

OL - Forme

TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
N1-1
AJA
V3-1
PAR
N0-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Anderlecht présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bruxellois ont inscrit cinq buts et en ont concédé trois sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 0-1 sur la pelouse du FC Malines en First Division A. La seule défaite remonte au 30 août, un revers 3-0 face à l'Union Saint-Gilloise.

Lyon affiche deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Les Rhodaniens ont marqué six buts et en ont encaissé quatre. Le dernier résultat est un match nul 0-0 contre Paris FC en Ligue 1. La défaite la plus notable est celle concédée 1-2 face à Fenerbahçe en qualification pour la Ligue des Champions.

Face à face

AnderlechtNulLyon
2
0
3
Jeux d'amitié des clubs
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
2
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Champions League Qualification
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
5
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FDM
Ligue des Champions
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
8Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 16 juillet 2022, lors des Jeux d'amitié des clubs, avec une victoire 2-3 de Lyon à Anderlecht. Ce même été, Anderlecht s'était imposé 3-0 lors d'un second match amical. En compétition officielle, le dernier affrontement date de 2009 en qualification pour la Ligue des Champions, avec un bilan largement favorable à Lyon sur l'ensemble des cinq rencontres répertoriées.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimégueNEC NimégueNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
Milan ACMilan ACMIL
00000000
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Anderlecht et Lyon occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif au moment de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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