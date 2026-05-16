Saudi Pro League - Saudi Pro League King Abdullah Sports City

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Les options de chaîne TV et de live stream pour Al Ahli vs Al Kholood sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN.

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Comment regarder Al Ahli contre Al Kholood avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Al Ahli vs Al Kholood : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Al Ahli et Al Kholood débutera à 16 mai 2026, 20:00.





Du côté d'Al Ahli, aucune information confirmée n'est disponible pour le moment concernant les blessures ou les suspensions, et aucun onze probable n'a été communiqué. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Al Kholood est dans la même situation : aucune absence ni sanction n'est répertoriée à ce stade, et aucune composition prévisionnelle n'a été annoncée. Les informations sur le groupe seront précisées avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Al Ahli présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un succès 1-2 chez Al-Taawoun le 11 mai en Saudi Pro League. Parmi les autres résultats notables, on retient la victoire 4-0 contre Al Akhdoud et le succès 3-1 face à Al Fath. La seule défaite sur cette période est survenue contre Al Nassr (0-2). Al Ahli a marqué onze buts et en a concédé trois sur ces cinq matches.

Al Kholood affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties. Le match le plus récent est un nul 0-0 contre Al Akhdoud le 12 mai. Les visiteurs ont également tenu en échec Al Ittihad (0-0) et partagé les points avec Al-Fayha (1-1). Leur seul succès remonte au 11 avril contre Al-Taawoun (1-2). Al Kholood a inscrit deux buts et n'en a pas concédé en championnat lors de ces dernières sorties, mais a subi une défaite 1-2 contre Al Hilal en Coupe du Roi.





La rencontre la plus récente entre ces deux équipes date du 17 janvier 2026, lorsqu'Al Kholood recevait Al Ahli en Saudi Pro League : Al Ahli s'était imposé 0-1. Sur les trois derniers affrontements répertoriés, Al Ahli compte deux victoires contre une pour Al Kholood. Le seul succès de Al Kholood dans cette série remonte au 15 janvier 2025 (1-0 à domicile), tandis qu'Al Ahli avait écrasé les visiteurs 4-1 lors du match retour en mai 2025.





En Saudi Pro League, Al Ahli occupe la troisième place du classement, tandis qu'Al Kholood est treizième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.