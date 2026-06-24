A quelle heure commence le jeu ?

Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre ce match sont listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en direct sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Afrique du Sud contre Corée du Sud avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Afrique du Sud vs Corée du Sud : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Afrique du Sud et Corée du Sud débutera à 25 juin 2026, 03:00.

Hugo Broos devrait aligner le onze suivant : Ronwen Williams ; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba ; Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Thalente Mbatha ; Thapelo Maseko, Iqraam Rayners, Oswin Appollis. Aucune blessure ni suspension n'est officiellement signalée du côté sud-africain, bien que des mises à jour soient attendues à l'approche du coup d'envoi.

Myung-Bo Hong devrait quant à lui s'appuyer sur ce onze de départ probable : Seung-Gyu Kim ; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee, Moon-Hwan Kim ; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol ; Kang-In Lee, Heung-Min Son. Aucun absent pour blessure ou suspension n'est répertorié du côté des Guerriers Taeguk pour l'heure.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Afrique du Sud affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Le résultat le plus récent est le match nul 1-1 contre la Tchéquie le 18 juin, arraché grâce à un penalty en fin de match. Avant cela, Bafana Bafana avait subi une défaite 2-0 face au Mexique le 11 juin pour leur entrée en lice dans ce Mondial. Leur seul succès dans cette série remonte au 6 juin, avec une victoire 1-0 contre la Jamaïque en match amical. Sur l'ensemble de ces cinq matches, l'Afrique du Sud a marqué deux buts et en a encaissé trois.

La Corée du Sud présente un bilan plus solide avec trois victoires, une défaite et un revers sur les cinq derniers matches. Leur résultat le plus récent est la défaite 1-0 contre le Mexique le 19 juin. Avant cela, ils avaient battu la Tchéquie 2-1 le 12 juin et écrasé Trinité-et-Tobago 5-0 le 31 mai. Les deux défaites de cette série sont survenues lors de matchs amicaux en mars, contre l'Autriche. Les Guerriers Taeguk ont inscrit huit buts et en ont concédé six sur cette période.

Aucune donnée de confrontations directes entre l'Afrique du Sud et la Corée du Sud n'est disponible dans le jeu de données actuel. Cette section sera mise à jour dès que les informations sur leurs rencontres passées seront disponibles.

Dans le Groupe A, la Corée du Sud occupe la deuxième place avant cette dernière journée, tandis que l'Afrique du Sud pointe à la quatrième et dernière position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.