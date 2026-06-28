A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Les options de diffusion TV et de streaming en direct pour ce match sont listées ci-dessous.

Comment regarder Afrique du Sud contre Canada avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Afrique du Sud vs Canada : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Afrique du Sud et Canada débutera à 28 juin 2026, 21:00.

Du côté de l'Afrique du Sud, Hugo Broos devra se passer de Themba Zwane, suspendu. Le onze probable aligné par le sélectionneur est le suivant : Williams ; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba ; Mbatha, Sithole ; Maseko, Mofokeng, Appollis ; Makgopa. Aucune blessure n'est signalée dans le groupe.

Pour le Canada, Jesse Marsch est privé d'Ismaël Koné, blessé. Le onze probable est : Crépeau ; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston ; Saliba, Eustaquio ; Ahmed, Buchanan ; Larin, David. La situation d'Alphonso Davies reste à surveiller avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 T. Zwane Blessures et suspensions 8 Ismaël Koné

L'Afrique du Sud présente un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Bafana Bafana ont conclu leur phase de groupes sur une victoire 1-0 contre la Corée du Sud le 25 juin, leur deuxième succès du lot. Auparavant, ils avaient partagé les points avec la Tchéquie (1-1) et s'étaient inclinés 2-0 face au Mexique. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, ils ont inscrit 3 buts et en ont concédé 4.

Le Canada affiche quant à lui 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur la même période. Le revers 2-1 face à la Suisse le 24 juin est leur résultat le plus récent. Avant cela, ils avaient écrasé le Qatar 6-0 — leur résultat le plus marquant de la série — et tenu tête à la Bosnie-Herzégovine (1-1). Les Canadiens ont marqué 9 buts et en ont concédé 4 sur ces cinq matchs, avec la large victoire contre le Qatar qui gonfle considérablement leurs statistiques offensives.

RSA Dernier match CAN 1 0 Nul 0 Afrique du Sud 2 - 0 Canada 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux nations ne se sont affrontées qu'une seule fois dans leur histoire. Cette rencontre, un match amical disputé le 20 novembre 2007, avait vu l'Afrique du Sud s'imposer 2-0 à domicile face au Canada. Le huitième de finale du 28 juin à Los Angeles sera donc seulement le deuxième duel entre ces deux sélections.

L'Afrique du Sud a terminé à la deuxième place du groupe A, tandis que le Canada a fini deuxième du groupe B.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.