Strasbourg - Reims (3-0), la bonne opération de Strasbourg

Le RC Strasbourg a fait une bonne opération au classement en s'imposant à domicile contre Reims ce dimanche.

a dominé la première période avec notamment sept corners sans parvenir à se procurer de grosse opportunité. Idem pour Reims, qui a vécu un premier acte pauvre en occasions.

C'est en début de seconde période, à la 50e minute, que le tableau de marque sera enfin altéré dans ce match. Un corner botté par Liénard est dévié au premier poteau par la tête de Romao. Mitrovic dévie le cuir lui aussi puis Djiku déboule pour marquer d'un coup de crâne.

Le RC Strasbourg, 12ème, de Ligue, avait conscience qu'il avait l'occasion de dépasser Reims, 7ème, au classement en cas de succès puisqu'au coup de sifflet initial, les visiteurs n'avaient que 2 longueurs d'avance sur les Alsaciens.

Et peu après l'heure de jeu, Lemaître hésite devant Thomasson qui peut tenter du gauche, mais Disasi, vigilant, dévie en corner. Waris mettra ensuite le RCS à l'abri avec un but à la 82e minute suite à une belle combinaison avec Ajorque et une frappe pied droit. Dans le temps additionnel, Munetsi fait chuter Carole sur la gauche de la surface. Penalty, c'est transformé par Lala pour le 3-0. Qui est d'ailleurs le score final. Le RCS réalise une bonne affairre au classement de .